東奧「簡化賽事、取消聖火」　日奧會：延後1年財務吃緊要借貸

▲東奧預計簡化賽事。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

2020東京奧運不僅延期一年舉行，東奧組委會也將簡化賽事，確保所有選手的安全。日本奧會主席山下泰裕表示，如果不簡化或減少鋪張，會得不到日本民眾的支持。

綜合日媒報導，國際奧運委員會主席巴赫（Thomas Bach）曾於上個月表示，如何降低奧運複雜性，光是簡化，就有200項提案；並且會和世衛以及聯合國合作，奧運會選手也將分享當今世界所需的信息和最佳實踐。

據報導，山下泰裕也表示，其實他有參加過華麗又奢侈的奧運，但是這次東奧必須以安全為優先；而且這次因為延後一年，所以不管是場地或是硬體設備都要重新籌備，財務狀況相當吃緊，面臨借貸的可能。

據了解，目前東奧預計有11,000名選手、東京帕運則是4,400名選手、預計約有一百萬名觀眾、8萬名志工及2500名新聞工作者。不過，還沒有明確規化細節，但可能會減少人數、服務及取消聖火。

另外，國際奧委會於5月表示，東奧延期預計讓奧林匹克機構損失8億美元（約台幣230億元），其中6.5億美元是用於組織明年的奧運會，1.5億美元則用於支持國際聯盟（IFs）和國家奧林匹克委員會（NOC）。

▼當時東京奧運聖火從雅典抵達日本後，計劃在岩手等三縣市展覽，但受疫情影響暫時取消。（圖／達志影像／美聯社）