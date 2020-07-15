雲端最前線／你拿到了嗎？千萬人搶領「紙本」三倍券！

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振興三倍券預購依據經濟部統計，截至14日上午11時為止，上官網申購的民眾已逼近1200萬人次，其中選擇紙本券的超過八成。台北北門郵局今（15）日上午8點起開始發放號碼牌，不過排隊人潮不如先前預期會擠爆，現場僅10多位民眾。一名阿伯清晨4點就跑來搶頭香，領券過程也不用1分鐘就順利結束。《雲端最前線》15日邀請台北市議員鍾沛君、台北市議員許淑華、資深媒體人單厚之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

立法院臨時會14日排定審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，陳菊在民進黨立委護送下，順利進入立法院議場，不過由於國民黨團持續佔領議場主席台，陳菊隨後提前離開立法院。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，若立法院全院委員會無法依時段完成審查，17日還是要行使監察院人事同意權投票。

美國總統川普14日在白宮玫瑰園（Rose Garden）召開記者會，他說稍早已經簽署《香港自治法案》，以及因中國對香港的壓迫性作法，而簽署一項行政命令，終止美方對港的優惠待遇，「香港從現在起會受到和中國大陸等同的待遇」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。