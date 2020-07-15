繼大連、廈門之後　江西萍鄉市：厄瓜多進口白蝦「包裝上驗到新冠病毒」

▲白蝦。（示意圖／記者許展溢攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大連、廈門海關7月3日從厄瓜多生產的部分凍南美白蝦外包裝樣本及運載產品的集裝箱內壁中，檢出新冠病毒核酸陽性。14日，江西省萍鄉市官方也公佈，當地也在厄瓜多生產的凍南美白蝦產品外包裝檢出新冠核酸陽性。

據微信公號「萍鄉發佈」7月14日公佈，7月13日下午，萍鄉市接到江西省疫情防控指揮部轉來的湖南省應對新冠肺炎聯防聯控機制疫情防控組的工作提示，萍鄉市部分消費者通過「興盛優選」團購平台，購買了厄瓜多凍南美白蝦產品；同批次相關產品集裝箱內壁和外包裝經檢測，發現新冠病毒核酸呈陽性。

目前，已第一時間對配送點、門店、消費者及相關接觸人員進行全面排查，對物品進行封存，對接觸人員進行居家隔離，並嚴格開展環境、物品和接觸人員的核酸檢測。

此前，大陸海關總署進出口食品安全局局長畢克新通報，7月3日，大連海關從厄瓜多企業生產的凍南美白蝦的三個外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性；同日，廈門海關也從厄瓜多企業生產的凍南美白蝦的兩個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。

畢克新表示，上述企業的凍南美白蝦蝦體和內包裝樣本，新冠病毒核酸檢測均為陰性，其他227928個樣本檢測全部為陰性，對檢出陽性的樣本，經核酸序列分析並經專家研判，檢測結果提示，厄瓜多三家企業產品的集裝箱環境、貨物外包裝存在被新冠病毒污染風險。

畢克新提到，專家研判認為，檢出結果不代表具有傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度落實不到位。

畢克新指出，為保護消費者健康，海關總署決定自今日起暫停掛斷上述三家企業在華註冊資格，暫停上述三家企業產品出進口，對暫扣的貨物採取退貨、銷毀等處理措施。

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