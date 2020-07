女子酒駕「與老公賽車」…時速190km失控撞看板「車裂兩半」　1歲兒慘死

▲普瑞西亞的車撞擊後裂成兩半。(圖/翻攝自推特/@CristenDrummond)



記者張方瑀/編譯

美國拉斯維加斯一名23歲女子,日前為了和丈夫比賽看誰先開車到家,竟在限速45英里的路上,加速至120英里(約193公里);結果丈夫來不及阻止,女子的車就失控擦撞另一輛車,打滑撞上大型廣告看板,車子應聲裂成兩半,而車上的1歲兒子當場身亡,家屬哀痛欲絕。

根據《每日郵報》報導,現年23歲的普瑞西亞(Lauren Prescia)日前和丈夫各開一輛車出門;準備回家時,載著1歲兒子羅伊斯(Royce)的普瑞西亞跟丈夫說,來比賽看誰先開車到家,接著就在限速45英里(約72公里)的路上,飆至120英里。

沒想到普瑞西亞就立刻擦撞到另一輛準備轉入飯店內的車子,接著失控撞上一旁的大型廣告看板,車子裂成兩半,車內的羅伊斯當場身亡,兩名駕駛則受到輕傷。

普瑞西亞的丈夫14日在法院聽證會上表示,當時他和妻子雖分開兩台車,但沿路都開著窗戶在交談,「我有叫她慢下來,因為兒子還在車上。」普瑞西亞遭控告酒後駕車、危險駕駛(reckless driving)與危害兒童。

目擊者丹齊格(Steve Dantzig)表示,當時的碰撞聲真的非常大,「我有孩子,我無法想像失去孩子的感受,尤其如果這是我的錯的話。」羅伊斯的死訊也讓普瑞西亞的家屬哀痛欲絕,正努力接受這件事實,「我們整個家庭都在為彼此祈禱。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。



.@lvmpd suspect impairment and speeding as factors in the crash. Police say Prescia was driving north on Rampart and hit a car turning right. The crash allegedly caused her to lose control and hit a marquee sign that split the car in half #8NN pic.twitter.com/QvGGYIXDAu