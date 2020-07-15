女子酒駕「與老公賽車」…時速190km失控撞看板「車裂兩半」　1歲兒慘死

▲普瑞西亞的車撞擊後裂成兩半。（圖／翻攝自推特／@CristenDrummond）



記者張方瑀／編譯

美國拉斯維加斯一名23歲女子，日前為了和丈夫比賽看誰先開車到家，竟在限速45英里的路上,加速至120英里（約193公里）；結果丈夫來不及阻止，女子的車就失控擦撞另一輛車，打滑撞上大型廣告看板，車子應聲裂成兩半，而車上的1歲兒子當場身亡，家屬哀痛欲絕。

根據《每日郵報》報導，現年23歲的普瑞西亞（Lauren Prescia）日前和丈夫各開一輛車出門；準備回家時，載著1歲兒子羅伊斯（Royce）的普瑞西亞跟丈夫說，來比賽看誰先開車到家，接著就在限速45英里（約72公里）的路上，飆至120英里。

沒想到普瑞西亞就立刻擦撞到另一輛準備轉入飯店內的車子，接著失控撞上一旁的大型廣告看板，車子裂成兩半，車內的羅伊斯當場身亡，兩名駕駛則受到輕傷。

普瑞西亞的丈夫14日在法院聽證會上表示，當時他和妻子雖分開兩台車，但沿路都開著窗戶在交談，「我有叫她慢下來，因為兒子還在車上。」普瑞西亞遭控告酒後駕車、危險駕駛（reckless driving）與危害兒童。

目擊者丹齊格（Steve Dantzig）表示，當時的碰撞聲真的非常大，「我有孩子，我無法想像失去孩子的感受，尤其如果這是我的錯的話。」羅伊斯的死訊也讓普瑞西亞的家屬哀痛欲絕，正努力接受這件事實，「我們整個家庭都在為彼此祈禱。」

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