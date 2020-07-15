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被控故意輾斷少年手腳　三峽警反駁：絕非事實...避免引爆瓦斯桶才緊急倒車

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 記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區15日凌晨1時許，一名闖紅燈的16歲少年騎車載朋友，於路口撞上警車，巨大的撞擊力道不僅讓機車直接噴飛，騎士也因此傷重不治、後座的乘客全身挫傷，而兩名警察也遭玻璃割傷。對此，傷者的爸爸表示，「警車倒車輾壓過我兒子的右手、右腳」。

▲三峽16歲少年撞警車...釀1死3傷！傷者爸怒質疑「兒子的手腳被輾過」：警察故意。（圖／記者陳以昇攝）

▲三峽16歲少年撞警車...釀1死3傷！傷者爸怒質疑「兒子的手腳被警車輾過」。（圖／記者陳以昇攝）

這起事故發生在15日凌晨1時許，事發當時一名16歲陳姓少年騎了爸爸的電動自行車出門，去和朋友借了一台機車，並載了另名蘇姓少年，沒想到卻於民權街、弘園街路口與警車發生碰撞，而巨大的撞擊力道，導致陳姓少年傷重不治，後座的蘇姓少年也因此全身擦挫傷、右手、右腳全斷。

對此，蘇姓少年的爸爸表示，「做完筆錄後，有到亞東醫院探視兒子，而當時兒子對我說，撞到警車後，2人倒在地上，他親眼看到警車倒車輾壓過他的右手、右腳」蘇父表示，「警方的車子後面怎麼可能撞這麼嚴重，我在懷疑警方為什麼要倒車，弟弟有說他手腳被輾過，都全斷了，警方有把他拖行到。」

此外，蘇父也憤怒表示，「警方為什麼要倒車？我在懷疑警方是要故意置人死地嗎？我要求警方公布監視器影片」。據了解，騎士為未成年無照騎車，經酒測排除雙方駕駛酒駕，至於肇事原因等細節仍在釐清當中。

針對此事，警局表示受傷少年父親所控故意輾過絕非事實，並還原現場指出，當時警車撞上小籠包攤車瓦斯桶，現場瀰漫濃濃瓦斯味，且瓦斯桶不斷漏氣，當時警車引擎溫度極高，擔心現場導致爆炸，造成更大傷亡。警車駕駛受傷員警情急下倒車，支援員警順勢將機車後乘客蘇男準備「拖離」時，夾縫在車後往後拖行。

生火了！連我媽都用到發光

▼三峽2少年騎機車闖紅燈高速撞警車，當場噴飛亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三峽少年闖紅燈高速撞警車，當場噴飛亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

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