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批英美配合歧視中企　華春瑩警告：將採取一切必要手段

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▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲華為的5G建設業務遭到英國封殺。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對英國正式宣布，要封殺華為參與當地的5G建設，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口配合美國一再歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，直指「中方將全面嚴肅地評估這一事件，並採取一切必要的手段。」

華春瑩認為，英方此舉違背承諾，嚴重損害中國企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／中新社）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／中新社）

她說，這不是一家企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是中國在英投資安全受到更明顯威脅的問題，是我們對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。

華春瑩表示，「中方對此嚴重關切，中方將全面嚴肅地評估這一事件，並採取一切必要的手段，維護中國企業的正當合法權益。」

據了解，英國政府是在周二宣布，英國政府將從2020年12月31日起停止購買新的華為設備，而英國5G網路建設中，現有華為設備須在2027年前拆除。回顧今年初，英國曾因允許華為有限度參與英國5G建設，導致美國不滿。

在英國做出該決定前，中國大陸外交部另一發言人趙立堅於昨日的記者會上，已先行表示，「能否為在英中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，是脫歐後英國市場走向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標，中方將密切關注。」

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