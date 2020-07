快訊／《法律女王》本尊！　美國傳奇女大法官「疑似染疫」入院治療

▲美國聯邦最高法院大法官金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國法院消息指出,最高法院大法官金斯伯格14日早上因「可能」感染新冠肺炎,入院進行治療。而被視為金斯伯格死對頭的總統川普則表示,希望她能早日康復,「並在實際上給我好一點的判決。」

現年87歲的傳奇女大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)被視為美國自由派的偶像,除了各地販賣印有金斯柏格肖像的馬克杯和T恤,更有一部紀錄片《RBG》和電影《法律女王》(On the Basis of Sex)描述她一生成就。

法院發言人阿伯格(Kathleen Arberg)指出,金斯伯格13日開始發燒打冷顫,在華盛頓特區的西布利紀念醫院(Sibley Memorial Hospital)評估後,疑似感染新冠肺炎;14日上午住進馬里蘭州的約翰霍普金斯醫院(The Johns Hopkins Hospital),目前已經接受相關手術,清潔先前放置在體內的膽管支架,並持續住院休養。

川普14日向記者表示,他希望金斯伯格能盡快康復,「我祝她一切順利,我希望她已經好些了,並在實際上給我一些好的判決。」

Trump is asked to comment on Ruth Bader Ginsburg being hospitalized, and says he wasn't aware of it.



"I wish her the best. I hope she's better," he says, adding, "She's actually giving me some good rulings. You know that, right? People were surprised." https://t.co/NwaEVznLRM pic.twitter.com/0lhyvhI3xE