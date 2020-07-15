　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／熱帶低壓水氣來了！2縣市大雨特報　彭啟明提醒3地區：對流閃電發展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，熱帶低壓的水氣持續影響台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大雨來了！中央氣象局今天（15日）上午6時40分對台南市、高雄市發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今清晨至上午，台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。其中台南佳里最近一小時時雨量達50.5毫米，台南安南時雨量47.5毫米。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提醒，今雲量都顯著增多，這個低壓水氣配合上西南風，對流閃電都發展起來，中南部及東半部要稍微留意。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨2時，熱帶低壓位於鵝鑾鼻南南東方20公里海面上，預估不會登陸，將沿著東部海面往東北移動，過程中將逐漸減弱。

李孟軒說，今受到熱帶性低氣壓加上西南風影響，南部、東南部一整天都有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率；中部上午前也有局部短暫陣雨，其他地區則是午後雷陣雨，包括北部、東北部和各地山區。他表示，今南部、東南部高溫下降，預估約32度，中部以北和宜蘭、花蓮仍有局部36度高溫。

▼李孟軒指出，今晨2時熱帶低壓位於鵝鑾鼻南南東方20公里海面。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
快訊／國1重大車禍！　轎車撞大貨車「28歲駕駛肢體變形不治」
艾成「秘辦結婚證件」要娶王瞳　戴綠帽8年回收舊愛親認一定娶她
快訊／台中計程車墜港4死畫面曝　閃燈緩慢開進海「90度垂直下
張清芳真實原因爆出！　祕開庭「分到16億財產」有錢有股有豪宅
快訊／台中計程車「深夜衝漁港」4死　1人逃生報警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在湯底撈到這「1物」！她傻眼抱怨　7千網友反讚：賺到

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

爆衝男被激怒！扛滅火器5秒內狂撞大門6下喊：給我出來講

快訊／熱帶低壓水氣來了！2縣市大雨特報　彭啟明提醒3地區：對流閃電發展

三倍券即時地圖上線了！想拿現貨這樣看　郵局存量一點就通

他大爆劉寶傑《關鍵》真相！名嘴價格全公開　「演得誇張領4000」

三倍券搭「6大加碼紅包」最高可領7150元！　一次看懂怎麼拿

身分證「尾數單號」率先領！全台郵局今開賣三倍券　排隊前先確認3件事

熱帶低壓「貼著台灣北上」！防大雨強風　各地降雨時間出爐

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

譚德塞吐真話「人類生活回不去」怒批領導者混合信息破壞信任！

黃子佼一聽到搭檔是柯佳嬿傻眼　宣布退出「三金」主持：不可能看到我

在湯底撈到這「1物」！她傻眼抱怨　7千網友反讚：賺到

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

爆衝男被激怒！扛滅火器5秒內狂撞大門6下喊：給我出來講

快訊／熱帶低壓水氣來了！2縣市大雨特報　彭啟明提醒3地區：對流閃電發展

三倍券即時地圖上線了！想拿現貨這樣看　郵局存量一點就通

他大爆劉寶傑《關鍵》真相！名嘴價格全公開　「演得誇張領4000」

三倍券搭「6大加碼紅包」最高可領7150元！　一次看懂怎麼拿

身分證「尾數單號」率先領！全台郵局今開賣三倍券　排隊前先確認3件事

熱帶低壓「貼著台灣北上」！防大雨強風　各地降雨時間出爐

失意父失蹤21hr…傳訊給兒子「好好照顧自己」　警定位找到他已服安眠藥

和風口罩、夏日印花晴雨傘！全都想收藏　小7ＸSOU・SOU第二波限量開賣

蔡阿嘎捍衛台灣「損失數百萬業配」：不舔就是不舔！　曝遭廠商抽單、藝人不敢合作內幕

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車「28歲駕駛肢體變形不治」　酒精濃度超標

在湯底撈到這「1物」！她傻眼抱怨　7千網友反讚：賺到

了解需求一步一步走向客戶心中！東購客體中心客服之星廖耿裕

LIVE／紙本三倍券郵局今開賣　民眾5:30搶頭香！1人最多代買5份

CBA／劉錚12分5助攻廣廈三連勝　陳盈駿替補不敵廣東

內湖大直「大地主」漏接1通電話喊：老公　百億家產被搬光！戶頭剩8萬元

美3屍命案死囚走前堅稱「不是我幹的」　川普回應聯邦政府17年來首起處決

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

生活熱門新聞

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

雷雨彈灌4天！熱低登陸降雨熱區出爐

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

熱帶低壓不排除明登陸！2地區整天有雨　

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

用電量連2天破紀錄　中火1號機加入供電

郵局開賣三倍券　身分證尾數單號先領

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

羽球國手撿屍人妻性侵　下場出爐

雷雨彈灌4天！熱低登陸降雨熱區出爐

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面