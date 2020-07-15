快訊／熱帶低壓水氣來了！2縣市大雨特報　彭啟明提醒3地區：對流閃電發展

▲今晨雷達回波圖顯示，熱帶低壓的水氣持續影響台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大雨來了！中央氣象局今天（15日）上午6時40分對台南市、高雄市發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今清晨至上午，台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。其中台南佳里最近一小時時雨量達50.5毫米，台南安南時雨量47.5毫米。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書提醒，今雲量都顯著增多，這個低壓水氣配合上西南風，對流閃電都發展起來，中南部及東半部要稍微留意。

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氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨2時，熱帶低壓位於鵝鑾鼻南南東方20公里海面上，預估不會登陸，將沿著東部海面往東北移動，過程中將逐漸減弱。

李孟軒說，今受到熱帶性低氣壓加上西南風影響，南部、東南部一整天都有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率；中部上午前也有局部短暫陣雨，其他地區則是午後雷陣雨，包括北部、東北部和各地山區。他表示，今南部、東南部高溫下降，預估約32度，中部以北和宜蘭、花蓮仍有局部36度高溫。

▼李孟軒指出，今晨2時熱帶低壓位於鵝鑾鼻南南東方20公里海面。（圖／氣象局）