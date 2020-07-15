幼大班化身萌兵闖障礙！花蓮市幼另類畢旅　過關臉劃榮譽條紋

▲▼活動設計六道關卡，每一位孩童身穿迷彩裝備挑戰成功後，老師在小朋友的臉上畫上象徵榮譽的條紋。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立幼兒園今14日下午在「田浦生態園區」舉辦小萌兵障礙挑戰賽活動，因新冠疫情影響導致大班學童無法舉辦畢業旅行，花蓮市幼特別辦理這項活動來補償孩子們，市長魏嘉賢特別到場和孩子們一同挑戰，也將活動中所有的裝備全部送給孩子們當作畢業禮物，讓小朋友們都欣喜若狂，度過充滿歡笑與汗水的畢業典禮。

活動共設計六道關卡，包括高空彈跳、榴炮射擊、戰地野訓、攀登高峰、手榴彈投擲與武裝整備，每一位孩童身穿迷彩裝備挑戰成功後，老師都會在小朋友的臉上畫上條紋，象徵著榮譽的勳章。.

▲正式挑戰關卡之前，孩童們先暖身。

在正式挑戰關卡之前，魏嘉賢與曾繁杰園長先和孩童們一起暖身，配合五彩繽紛的造型氣球融入趣味活動，尚未開始挑戰小朋友都已經玩到滿頭大汗，欲罷不能。活動關卡設計都是以小朋友的安全為首要前提，讓孩子能在具有完善防護的場域下進行挑戰。

▲市長魏嘉賢和孩子們一同挑戰。

魏嘉賢感謝花蓮市幼的曾繁杰園長及教職員同仁的用心，為了彌補孩子們因疫情無法參加畢業旅行的遺憾，特別請到來自台中的「捌啵童趣藝術工作室」為孩童設計活動，經過一個下午的追逐跑跳，相信孩子們都已度過一段非常難忘的另類畢業旅行。

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