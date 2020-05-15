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徐榛蔚化身西瓜代言人　鳳林「1株1果總統瓜」東森購物頻道登場

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚親上東森購物台為鳳林「總統瓜」代言。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

蓮縣長徐榛蔚親上東森購物台為鳳林「總統瓜」代言。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林大西瓜，又有「總統瓜」及「國宴瓜」之稱，只要咬上一口就能清涼消暑一夏，14日花蓮縣政府與東森電視購物台合作，是繼5月12日一家購物台合作之後，再度將消暑聖品-西瓜搬上電視購物頻道，以實際行動支持在地小農，由縣長徐榛蔚攜手鳳榮地區農會總幹事黃榮和及鳳林卡好大西瓜農友邱邦融共同推銷花蓮西瓜。

徐榛蔚表示，西瓜內含豐富的茄紅素，具有抗氧化、抗紫外線、抗皺及抗老化功能，亦可保護心血管健康及預防慢性退化疾病的發生，適度攝取西瓜的養分，有益身心健康，花蓮有充足的陽光、乾淨的空氣及潔淨的水源，所孕育出的西瓜品質絕對是最優的。

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚親上東森購物台為鳳林「總統瓜」代言。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚與鳳榮地區農會總幹事黃榮和及鳳林卡好大西瓜農友邱邦融，共同推銷花蓮西瓜。

節目當中，栽植出總統級國宴瓜的邱邦融更不藏私地教導觀眾如何辨別西瓜的好壞，「拍擊果皮，如果聲音很沉，就代表西瓜過熟，或者受到撞擊造成『水傷』」，花蓮有最得天獨厚的環境，再加上良好的種瓜技術及採用優良品種「華寶西瓜」來栽培，可以說是「全台灣最好吃的西瓜」。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親上東森購物台為鳳林「總統瓜」代言。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次花蓮縣政府與東森電視購物台合作共同銷售的西瓜來自鳳林鎮的品牌「卡好大西瓜」，由瓜農邱邦融苦心經營，以「一株只留一果」的方式栽種，讓植株所有的養分集中在一顆瓜身上，以每日均溫20度推算，經過60天的育成期，累積超過1,200度的陽光熟成，營養吸收充足，西瓜口感沙、脆、甜，堪稱完美滋味。

為了讓更多人知道花蓮大西瓜的鮮甜好滋味，讓瓜農的辛勤不因新冠肺炎疫情而受到衝擊，花蓮縣政府順應時勢潮流，規劃「花蓮鮮送」農產銷售平台，同步推出「指尖服務」，消費者只需要動動手指，在官網上下訂單，新鮮甜美的西瓜就能宅配到府，讓大家免出門，即可嚐到鮮脆好吃的「花蓮大西瓜」！

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