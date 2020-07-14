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未來五年會更熱！WMO警告：每年平均提高0.91攝氏度

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▲▼巴黎協定,法國。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎協定是由聯合國195個成員國在2015年聯合國氣候峰會中通過的氣候協議。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

熱翻了！台北連日高溫讓許多民眾大喊吃不消。世界衛生組織（WMO）8日發表的觀察報告指出，在2020到2024年的五年間，每一年的全球年均溫將比工業化前的水平高出至少1攝氏度，預計氣溫升幅落在0.91攝氏度至1.59攝氏度之間。

WMO表示，過去五年是自有紀錄以來最熱的五年，在考慮了自然變化與人類對氣候的影響後所發表的這份報告，預測了未來五年內的溫度、降水量、風向和其他的變量，並提供給各國政府參考。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，這預測結果，意味著《巴黎協定》要達到把本世紀全球氣溫升幅控制在遠低於工業化前水平2攝氏度，並努力將氣溫升幅進一步限制在1.5攝氏度以內的目標，將面臨巨大的挑戰。

▲▼WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）。（圖／達志影像／美聯社）

塔拉斯也強調，此預測模型並沒有將新冠肺炎間接帶來的溫室氣體和氣溶膠排放量變化納入考量，疫情引發的工業和經濟放緩並不能取代持續和協調的氣候行動，由於二氧化碳在大氣中的壽命相當長，在今年的排放量下降不代表濃度會隨之降低。

最後，塔拉斯認為，各國政府應該要將氣候行動納入復甦計劃，若不能順利應對接下來的氣候變遷，將對人類社會未來幾世紀的福祉、生態系統和經濟帶來巨大的影響。

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