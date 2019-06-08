48年後重獲WMO參加資格！　彭啟明突遭拔牌：政治打壓

▲彭啟明自費參加聯合國世界氣象大會，突遭取消資格。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

生活中心／綜合報導

臉書粉專「民生公共物聯網」今（8）日凌晨指出，天氣風險公司總經理彭啟明、民生公共物聯網召集人呂忠津兩人，日前以中華民國護照取得聯合國世界氣象組織大會（WMO）正式「觀察員」身分，6日卻在會議中被奪走名牌，遭受大陸籍副秘書長打壓，被阻攔在大會會場外。

聯合國世界氣象組織大會總部在瑞士日內瓦，每4年舉辦一次大會，這也是相隔48年有台灣人代表中華民國身分出席，並取得「觀察員」資格。彭啟明8日向中央社坦言，他去年以個人名義加入世界氣象組織下的國際水文氣象設備產業協會（HMEI），組織告訴他可以參加今年的世界氣象大會，今年收到邀請函，4日前往日內瓦。

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彭啟明報名參加5至7日的會議，原本一切看似順利，卻在6日突然變卦。他說，6日進場後不久，警衛要他去秘書處，接著人員告知他，必須要是聯合國會員代表才能參加，隨之就被粗魯取下掛在脖子上的名牌。

彭啟明坦言，這是相隔48年，第一位有中華民國身分者能參加世界氣象大會，決定前往參加前相當激動，但沒想到，一個原本只是談天氣的場合，卻遭到政治打壓，心裡相當不舒服，他以個人身分出席，因此全程自費參加，只是希望能幫台灣的忙。目前，彭啟明已在比利時布魯塞爾準備轉機回台。