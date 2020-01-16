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2019年歷史第二熱！　海洋25年來吸收熱量=36億枚「廣島核彈」

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▲▼颶風多利安（Dorian）重創巴哈馬。（圖／路透）

▲颶風多利安（Dorian）重創巴哈馬群島。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界氣象組織（WMO）在15日表示，自1850年開始記錄全球氣溫以來，2019年是第2熱的年份，僅次於2016年。根據美國國家航空暨太空總署（NASA）和英國氣象局（Met Office）的數據顯示，在2019年的全球平均溫度比工業化前高出1.1℃，逐漸接近全球商定的氣溫極限。

聯合國195個成員國在2015年通過一項氣候協議，其中協議裡提及，希望將平均氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5℃之內。如果超過這項限制，全球的珊瑚礁有可能就會消失，大部分的北極冰山也會完全融化。

近期澳洲的野火就是一個例子，這場大火已經燒毀了超過2千棟房子、1千萬公頃土地，已經比韓國或葡萄牙的國土面積還大，還有歐洲的熱浪、襲擊巴哈馬群島的颶風，都與異常的氣溫有關。法國在2019年紀錄到46度的高溫，在德國也有紀錄到42.6度，都是改寫這兩個國家的紀錄。

▲▼澳洲野火。（圖／路透）

▲澳洲野火從9月延燒至今。（圖／路透）

WMO表示，在2016年受到聖嬰現象影響，全球異常炎熱，創下了有史以來的最高平均溫度。另外海洋熱含量也是量化全球暖化成的一個參考指標，觀察顯示，海水溫度在2019也創下歷史新高。

北京大氣物理研究所副教授程立晶在大氣科學進展 (Advances in Atmospheric Sciences)表示，全球海洋在過去25年來所吸收的熱量，相當於36億枚廣島原子彈爆炸的熱量。

WMO的秘書長Petteri Taalas警告，由於大氣中的溫室氣體排放量達到創紀錄水平，未來幾十年將會有更多的極端天氣發生。

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