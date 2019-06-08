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赴WMO被打壓「像突然宣布罹癌」　彭啟明：問題不能留給下一代

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▲▼天氣風險公司總經理彭啟明（左）與民生公共物聯網召集人呂忠津（右）出席WMO。（圖／翻攝自臉書「民生公共物聯網」）

▲天氣風險公司總經理彭啟明（左）與民生公共物聯網召集人呂忠津（右）出席WMO。（圖／翻攝自臉書「民生公共物聯網」）

記者胡順惠／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明以觀察員身分出席聯合國氣象組織大會（WMO），卻在活動第二天時突然被告知「不是聯合國會員國」，在會議中被奪走名牌，今日從布魯塞爾轉機返台。他在臉書表示，當下遇到這件事，「就像很健康的人，突然被宣布得癌症一樣」，希望這一代真的不能把問題，再留給下一代解決。

彭啟明表示，本來想回國再找時間和大家談此事，但很意外今天許多媒體得知訊息後也做了報導。他描述，在日內瓦大會會場的當下遇到這件事，「就像是很健康的人，突然被宣布得癌症一樣，是很不舒服的」，聯合國的普世價值，是全世界每一個人都是地球的一分子，縱使是上一代的政治因素，讓這一代不能成為會員國，但他僅是專業的民間人士，以觀察員身分參與，自費參加，並非政府代表。

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彭啟明還說，認識他的朋友就知道，他是守本分，不會為了自己壞了大局，在那天整個會場中，我靜靜得在聽，學習我們領域中，氣象專業的討論，他沒有講一句話，也沒有讓大家造成困擾。他說，他參與國際活動那麼多，從來沒有給任何一個單位製造困擾。

彭啟明表示，他也有對岸各種專業的朋友，彼此偶爾會談到政治，但會秉持專業，尊重對方的信仰價值，對方也尊重他的專業與立場，彼此不會互相以政治立場強壓對方造成困擾。他也記得去年在阿根廷的一場會議，他擔任亞洲的議程規畫主持人，前一天遇到一位對岸教授，還特別請他來參加。

彭啟明表示，「我相信，這應該只是少數人不理性的舉動，但我想和決定這舉動的官員說，這會把像我這樣中性、願意聽你們講話、肯定你們在這領域努力的人越推越遠，你雖然握有權力，但會喪失掉大家對你的尊重。」他也感謝當天幫他想辦法的國際友人朋友，後續幫他找了很多方法，仍希望他持續維持在國際社群當中，保有他的熱情與付出，積極幫忙他要有意義的實質參與。

彭啟明說，在日內瓦常遇到各國許多的年輕人，透過聯合國的機制來這實習、工作，很羨慕他們。他說，「我們要有理想，如果確認我們要什麼，就該同心一起來想辦法，而不是只告訴下一代，國際現勢權力就是這樣，所以你只能做二等地球人。」

彭啟明最後說道，「我也希望，我們這一代，真的不能把這問題，留給下一代來解決，我們有責任，要幫下一代鋪好一條路，讓他們可以正常的在國際社會中參與並成長。我相信，我們需要國際社會，國際社會也需要我們」。

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關鍵字：彭啟明,聯合國氣象組織大會,WMO,觀察員

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