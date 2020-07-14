漢來湯包插旗百貨美食街　創年營收6億業績！等於1家海港城

▲漢來湯包插旗高雄夢時代美食街。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

不受疫情影響！漢來美食旗下小金雞「漢來美食湯包」持續插旗百貨美食街，繼台中中友百貨、台南南紡購物中心後，10日在高雄夢時代美食街開出第5家分店，搶攻港都饕客味蕾。

漢來美食副總經理吳若寧表示，漢來湯包屬於小店，品牌設定上明確鎖定家庭和小資族，均消約在400至450元間，消費價格相對較沒負擔。菜單設計以麵食類為主，另外還有提供炒飯、特色上海菜色和點心，滿足消費者需求。

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▲每顆湯包都要經過秤重。（圖／記者許宥孺攝）

吳若寧表示，餐食自然首推最具代表性的「招牌小籠湯包」，從桿皮、包餡到捏出18個摺子，皮薄餡豐，入口湯汁飽滿，處處展現手技真功夫；招牌小食「蝦肉生煎湯包」內餡包入鮮甜雞肉餡和蝦仁，香煎過的外皮多了一層酥脆的口感，在燈光下更顯油亮金黃酥脆。

「蝦肉紅油抄手川菜的代表！」是漢來美食行銷企劃部副協理王雅綺表示，漢來湯包的品牌長是作上海菜和廣東菜出身，除了湯包之外，店內菜單還增加了紅油抄手、川香口水雞、擔擔麵等，也是不容錯過的招牌。

▲▼蝦仁紅油抄手、川香口水雞。（圖／記者許宥孺攝）

吳若寧指出，漢來湯包在全台共有5家分店，單日翻桌率可達6次，單店平均月營收大概是500萬，一年共創造6億營收，相當於一家海港城的營收。因漢來湯包投入金額低、展店條件較易取得，未來集團也會朝向輕資產小品牌發展。

▲原盅燉雞湯。（圖／記者許宥孺攝）