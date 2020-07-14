參加造勢High過頭爬鷹架…警勸阻遭「拳頭猛K」掛彩！韓粉二審改口認錯

▲涂姓韓粉2018年底參加韓國瑜旗山造勢晚會，一時情緒激昂爬上午台右側鷹架，遭警勸阻。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

2018年底高雄市長選舉前夕，涂姓韓粉在韓國瑜旗山造勢晚會上情緒激昂爬上鷹架，當場遭楊姓員警勸阻，2方因此發生衝突，涂男當下氣得揮拳毆警，楊員為此受傷。法院審理時，涂男一審不認妨害公務，遭法官判刑7月，不得易科罰金；二審他改口認錯，高雄高分院改判他5月，還可易科罰金15萬元。全案定讞。

涂姓男子2018年11月8日參加韓國瑜旗山造勢晚會時，情緒激昂爬上舞台右側的鷹架，由於該行為相當危險，他當場遭楊姓員警勸阻。涂男因不滿被勸告，爬下鷹架回到地面後，一氣之下怒朝楊員臉部重揮拳，造成楊頭部損傷及下巴挫傷，涂男當場被依妨害公務罪移送法辦。

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一審橋頭地院審理時，涂男否認犯行，他辯稱自己沒有動粗，且他因光線昏暗及角度關係，完全不知道對方是警察；但法官勘院密錄器時發現，楊員執勤當下有穿警察制服，又涂自陳是駐警，開庭時還有說出「乙式警察便服」專有名詞，可見他應該知情，審酌他動手毆警又拒絕道歉，判處有期徒刑7月，不得易科罰金或緩刑。

涂男不服上訴二審，高雄高分院審理時他改口認錯，坦言是因酒後一時衝動，失去理智才會做出如此行為，法官考量他為憲兵專科班畢業，犯後已有悔悟之意，審結改判有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案定讞。

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▲涂姓男子不聽勸，在晚會現場舞台鐵架爬來爬去。（圖／ETtoday資料照）

▲涂姓韓粉2018年底參加韓國瑜旗山造勢晚會，一時情緒激昂爬上午台右側鷹架，遭警勸阻。（圖／記者葉南州攝）