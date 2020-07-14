海巡查獲詭異男...因失業迷航雲林30天　想從嘉義走回南投

▲台子港安檢所人員執行勤務時，發現一名廖姓男子於防汛道路堤防上徘徊，經查該男竟打算徒步走回南投，卻因不熟悉返家路線而在雲林地區迷路近1個月。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊台子港安檢所執行守望勤務時，發現一名男子於防汛道路堤防上徘徊，因行跡詭異即上前詢問訪查，經連繫雲林縣警察局金湖派出所核對身份後，確認為失蹤人口廖姓男子，隨即將其送往警局後由警方通知家屬帶回。

昨（13）日中午約12點，台子港安檢所守望人員執行岸際巡查時，發現一名陌生面孔男子，年約50歲在安檢所前方的堤岸涼亭徘徊，行跡詭異且該地區除當地漁民或村民乘涼外，顯少民眾或遊客駐留，故立即回報所長吳宇奇前往協處。

查訪時該男子表示家住南投縣仁愛鄉於嘉義工作，6月中旬因故離職，因身無分文竟打算徒步走回南投，卻因不熟悉返家路線而在雲林地區迷路近1個月，所長立即提供熱食及飲水，另通報金湖派出所查詢，確認為失蹤30天的廖姓失蹤人口，立即聯繫家屬，

家屬表示，廖男原於於嘉義打零工，6月中旬突然失蹤，一直無法取得聯繫，家人心急如焚，並已通報失蹤人口，對於海巡人員機警協助尋獲深表感激。

第四岸巡隊表示，除平時執行查緝走私偷渡任務外，針對轄區違常態樣亦主動查察及處置；另呼籲民眾若於海上或海岸地區發生危難情事急需救助，請立即撥打海巡「118」免費服務專線，本署將立即派員協處。

▲台子港安檢所人員執行勤務時，發現一名男子於防汛道路堤防上徘徊，確認為失蹤人口後將其送往警局後由警方通知家屬帶回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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