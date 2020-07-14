車頭燈沒亮被盤查「飄酒氣」　男衝撞警員遭壓制喊冤：只吃燒酒雞

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在11日晚上，因車燈未開遭警方攔下盤查，但警方卻在男子身上聞到濃厚的酒味，發現男子酒測值達0.15，男子得知酒測值超標後，趁警方製作告發單時，趁隙發動引擎衝撞警員，但遭2名警員當場拉下車制伏。

警方調查，32歲的杜姓男子，11日晚上23時許與朋友餐敘時喝了摻有米酒的燒酒雞湯，杜男認為酒已經退了，於是冒險騎乘機車返家，但途中因沒有開大燈，遭西門町派出所2名警員攔查。

▲男子因2度酒駕遭警方攔查，害怕之餘竟想衝撞警員逃逸，最後遭警方壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在提醒杜男開大燈時，發現他身上散發出酒氣，於是對杜男進行酒測，發現酒測值0.15，準備開單告發以及查扣車輛時，原本消極不願意配合的杜男，突然猛催油門企圖想衝撞警員逃跑。

2名警員當下見狀，不顧被撞危險，強行將杜男扭下機車壓制，最後警方把杜姓男子帶回派出所偵辦，杜姓男子酒測值達0.15，依《道路交通管理處罰條例》開罰，另涉嫌衝撞警員逃逸，則由妨害公務罪嫌送辦。

杜姓男子表示，當時與朋友餐敘，吃了摻有米酒的燒酒雞，以為酒退了就僥倖騎車返家，沒想到被警方攔查，且也曾因酒駕遭警方攔查過，所以一時心生害怕，才會想冒險逃離。

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