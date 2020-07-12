桃園改裝車深夜聚集競速　警「口袋戰術」攔查300多輛汽機車

▲警方凌晨在重要路口執行防制危險駕車勤務。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局大園分局12日凌晨執行防制危險駕車勤務，在台15線、台61線、台66線等重點路段設置路檢點，並以「口袋戰術」將改裝車輛誘導至特定地點，一舉攔查3百多輛汽、機車，查獲34件違規行為，其中更有6人涉嫌競速，詢後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

▲警方利用「口袋戰術」將改裝車輛誘導至特定地點。（圖／大園警分局提供）

大園警方為解決深夜改裝車輛聚集競速及噪音擾人，危險駕車行為更是嚴重影響用路人安全，凌晨在台15線等各重要路口設置路檢點，以「口袋戰術」將大批改裝車輛驅趕至特定地點，有效執行錄影蒐證，於時機成熟後立即通報各處警網前來支援，將在場競速之車輛及圍觀助陣的民眾團團包圍，共計攔查機車178輛、汽車127輛，並逐一過濾身分，由於人數眾多，清查作業自凌晨3點30分起至7點30分止才全數完成。

▲有6名嫌疑人涉嫌競速行為，詢後依公共危險罪移送偵辦。（圖／大園警分局提供）

警方表示，共查獲變更車體8件、酒後駕車2件、無照駕駛11件、其他違規7件，查扣改裝機車10部，噪音車輛部分將於彙整資料後通報監理機關檢驗。另經過濾錄影畫面，共有6名嫌疑人涉嫌競速行為，詢後依公共危險罪移送偵辦。

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