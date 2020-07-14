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蘋果推300美元新機？網爆：明年將出「iPhone SE低配版」　挑戰史上最低價

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▲▼ iPhone SE 開賣 。（圖／記者張一中攝）

▲傳出蘋果正在研發iPhone SE低配版。（圖／記者張一中攝）

記者張方瑀／綜合報導

全球市場受到新冠肺炎疫情影響，民眾購買力大幅下降，就連科技大廠蘋果（Apple）似乎都想以「低價」手機吸引消費者，傳出可能會在2021年推出價格僅在200至300美元（約台幣6000至9000元）之間的iPhone SE低配版，搶攻疫情後的消費市場。

網路知名爆料達人Mauri QHD（@MauriQHD）指出，蘋果正在全力研發價格在200至300美元的新手機，但未透露具體上市日期、外型以及使用的晶片類型，不過外界推測，可能會是今年新上市iPhone SE的低配版。

目前新版iPhone SE的售價為399美元，台灣64G的售價則為1萬4500元，這已經是蘋果有史以來最低價的iPhone機型，在外殼與大多數的零組件均沿用iPhone 8，不過藉著壓低面板價格，成本較 iPhone 8降低了18％。

若此爆料屬實，那麼2021年的新機將比iPhone SE便宜25％，成為蘋果價格最低的iPhone機型，有助於打入低階消費市場，成為新手的蘋果入門款，這也會讓安卓系統（Android ）如臨大敵。

目前外界預估，蘋果將在秋季發表會上發布4款iPhone 12（暫稱）系列手機。

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