美正式反對中國聲索南海主權！　中國駐美大使館：渲染南海緊張局勢

▲美軍先前派遣航母、轟炸機至南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

記者劉亭／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧13日發聲明正式反對中國聲討南海主權，行為完全非法。對此，中國駐美國大使館發言人表示，美方說法不正當，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指責，中方對此堅決反對。

發言人表示，美方聲明無視中國和東盟地區國家維護南海和平穩定的努力，肆意歪曲南海有關客觀事實和《聯合國海洋法公約》等國際法，渲染南海地區緊張局勢。

發言人說，中方在南海問題上的立場和主張一貫明確，堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益，堅持與有關直接當事方通過談判協商和平解決爭議，堅持通過規則機制管控分歧，堅持通過互利合作實現共贏。

中國與有關沿岸國通過海上問題磋商機制保持對話溝通，促進涉海領域合作。中國與東盟國家在《南海各方行為宣言》框架下，積極推進「南海行為準則」磋商，並不斷取得重要進展。

發言人指出，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗；打著維護規則的幌子，自己未批准《聯合國海洋法公約》 ，卻拿《海洋法》說事；打著「維護航行與飛越自由」的幌子，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道。

最後強調，中方敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

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