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南海風雲起！　《解放軍報》連2天發文轟美軍：挑釁「注定徒勞無功」

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▲尼米茲號與雷根號航空母艦在南海水域進行雙艦操演。（圖／U.S. Navy）

▲尼米茲號與雷根號航空母艦在南海水域進行雙艦操演。（圖／U.S. Navy）

記者蔡儀潔／綜合報導

《解放軍報》繼12日稱「做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」後，今（13）日再度就南海局勢發表文章，指出美國作為域外國家，卻無理指責中國在家門口進行正常軍事演練，同時不遠萬裡去到南海進行大規模軍演，「美國在南海的軍事挑釁註定徒勞無功。」

美國國防部日前指責解放軍在南海西沙群島演習，造成區域情勢的不穩定，隨後美軍第七艦隊於9日發文指出尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS Ronald Reagan）雙航母打擊群，經由菲律賓聖伯納地諾海峽（San Bernardino Strait）進入南海展開演習。

《解放軍報》今日發表題為《美國在南海的軍事挑釁註定徒勞無功》的文章，稱西沙群島是中國的固有領土，不存在任何爭議，中國軍隊在西沙群島有關海域進行軍事演練，是中國主權範圍內的事，正常且正當。

「然而作為域外國家，美國一邊無理指責中國在家門口進行的正常軍事演練，一邊卻不遠萬里跑到南海進行大規模軍事演習」，文章寫道，到底誰在南海實施「軍事化」，誰在破壞南海和平穩定，情況一目了然，美國的「雙標」言論掩蓋不了其推動南海「軍事化」、破壞南海和平穩定的真實面目。

▲解放軍人民海軍。（圖／翻攝自人民海軍）

文章指出，事實上，美軍長年累月頻繁派出軍艦和戰機進入南海大搞名目繁多的軍事演習和巡航活動，炫耀武力，甚至派出艦機闖入其他國家海空域開展抵近偵察和所謂的「航行自由行動」，侵犯沿岸國主權安全，破壞南海的和平穩定和良好秩序，這才是影響南海局勢穩定的根本原因。

文章稱，美國應尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，尊重地區國家根據國際法確立的地區規則和秩序，停止在南海地區的各種軍事冒險和挑釁行為，停止以任何形式、任何藉口威脅南海沿岸國主權和安全、破壞地區規則和秩序、擾亂地區和平穩定。

文章強調，中國人民信理不信邪，不惹事也不怕事，中國人民決不會屈從於任何外國的武力威懾與脅迫，任何外國不要指望中國會拿自己的核心利益做交易，不要指望中國會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。

《解放軍報》12日也發文，稱「越是形勢複雜，軍事這一手越要過硬」，面對波譎雲詭的國際形勢和複雜多變的國家安全環境，廣大官兵必須「練就克敵制勝的過硬本領，做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」。

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