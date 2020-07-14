　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蓬佩奧嗆中國南海主張「非法」　分析：美方不再安靜…逼他國表態

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南海南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

▲南海爭端不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日發表聲明，正式反對中國對南海的主張。專家認為，美方過往在此議題都是抱持謹慎態度，如今蓬佩奧稱北京的南海主張「非法」，等同是美中外交關係的重大打擊。

CNN報導，蓬佩奧13日發表聲明，正式否決大部分中國對南海的主張；此舉成為美中最新的分歧。他認為，北京對南海大部分海域的主張「完全非法」，其透過霸凌手段進行控制的行為也不合法。

「全球不會允許北京視南海為自己的海上帝國。」蓬佩奧指出，美國與東南亞盟友、夥伴站在一起，捍衛這些國家對近海資源的主權權利，此舉符合國際法。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「亞洲海事透明度倡議」資深研究員波林（Gregory Poling）認為，蓬佩奧的舉動非常重大。他表示，美方要傳遞的訊息，基本上是在說對於南海的主權議題仍會保持中立，但北京若在相關海域有非法的主張，美方不會再沉默。

波林觀察到，美方過往在南海議題態度謹慎，未來關鍵還得再看如何落實蓬佩奧的聲明，但不管如何，這對外交關係都是重大打擊。

波林認為，蓬佩奧清楚使用的詞彙是「非法」，而不是提到「破壞」或「無益」，這樣的態度將能幫助如越南、菲律賓等的夥伴，對於其他國家而言（比如歐盟）也能造成壓力，讓這些國家不再保持中立。

►美國務卿：南海不是中國的海上帝國　控制資源、恃強凌弱行為不合法

ET快訊
Apple、瑤瑤錄影聊太嗨…小優變臉：幹嘛講這個？認走心吐不
郵局明天領三倍券　排隊前要注意3件事
快訊／熱帶性低氣壓家門口生成！　明最接近台灣
國3車禍驚悚影片！轎車撞護欄…熱褲女從車窗噴飛重摔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

客機廁所發現「機上有炸彈」紙條！機組員塔台失聯　英空軍2戰機急升空

美國「搶光瑞德西韋庫存」直到9月！歐盟慘缺貨　公衛專家：自私

大嬸「摔車4格漫畫」被谷歌街景拍下！逗趣「分解動作」網全笑翻：她紅了...

比南韓早放行？日本指示「第2波優先鬆綁台灣入境」　韓媒酸：台灣人沒興趣

蓬佩奧嗆中國南海主張「非法」　分析：美方不再安靜…逼他國表態

性侵猥褻300童…法65歲淫魔獄內自殺！　逮捕時房內有「20保險套+按摩棒」

美國疫情「破336萬人感染」速度飆快　CNN直接點名：需要好好學習台灣

4歲男童屍體漂泳池！19歲媽去酒店面試和員工聊到忘我...一切來不及

冬季第2波疫情「恐更加奪命」　研究：英國12萬人將死亡

彭博：美元港幣「聯繫匯率制」不會取消　因未獲足夠支持

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

客機廁所發現「機上有炸彈」紙條！機組員塔台失聯　英空軍2戰機急升空

美國「搶光瑞德西韋庫存」直到9月！歐盟慘缺貨　公衛專家：自私

大嬸「摔車4格漫畫」被谷歌街景拍下！逗趣「分解動作」網全笑翻：她紅了...

比南韓早放行？日本指示「第2波優先鬆綁台灣入境」　韓媒酸：台灣人沒興趣

蓬佩奧嗆中國南海主張「非法」　分析：美方不再安靜…逼他國表態

性侵猥褻300童…法65歲淫魔獄內自殺！　逮捕時房內有「20保險套+按摩棒」

美國疫情「破336萬人感染」速度飆快　CNN直接點名：需要好好學習台灣

4歲男童屍體漂泳池！19歲媽去酒店面試和員工聊到忘我...一切來不及

冬季第2波疫情「恐更加奪命」　研究：英國12萬人將死亡

彭博：美元港幣「聯繫匯率制」不會取消　因未獲足夠支持

客機廁所發現「機上有炸彈」紙條！機組員塔台失聯　英空軍2戰機急升空

基層爆「水帶用錯」奪名醫家5命　消防局挺指揮官：若用1.5吋連火點都打不到

每票1000元親自送錢到府　宜縣議員林騰煌賄選更審有罪

台中科博館新宅發生墜樓憾事　引11戶投資客拋售

快閃2周！「珍煮丹X小時候冰菓室」邪惡聯名冰放了整顆手工奶酪、古早冬瓜凍

想辦4G 499吃到飽還有機會！三雄官網都可線上秒續約

二哈寵物展想試吃！碰見「迷你狗」整碗奪去氣炸　旁人傻眼

洗牙會讓牙縫變大、損傷琺瑯質？6個迷思一次破解

盼取消「機車17%貨物稅」　光陽CEO：買車可省6000到萬元！

國內第一例「膝關節軟骨細胞治療案」　三顧攜手義大醫院成功植入軟骨細胞層片

國際熱門新聞

快訊／《歡樂合唱團》女星遊湖詭消失！5天後成浮屍

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

熊本鰻魚屋受災　百年秘傳醬汁流光

日本深夜神秘火球　隕石碎片找到了

34歲媽墜懸崖喪命！為自拍脫隊　留下2孩子

日相安倍指示　台灣優先列第2波鬆綁入境對象

譚德塞：全球疫情只會日益惡化

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

她15年前夢見的號碼中樂透頭獎！獨得2千萬台幣

美最大收購案帶動漲　台積電ADR漲收1.91％

全球最新治安排名　台犯罪率第2低

平頭男拎3貓塞洗衣機　她見屍體嚇傻

嫩妹脫口「N單字」　中彈慘死未婚夫懷中

歐盟準備對香港回應　芬蘭中止引渡

更多熱門

相關新聞

美正式反對中國聲索南海主權！　中國駐美大使館回應了

美正式反對中國聲索南海主權！　中國駐美大使館回應了

美國國務卿蓬佩奧13日發聲明正式反對中國聲討南海主權，行為完全非法。對此，中國駐美國大使館發言人表示，美方說法不正當，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指責，中方對此堅決反對。

彭博：美元港幣「聯繫匯率制」不會取消

彭博：美元港幣「聯繫匯率制」不會取消

白宮經濟顧問：川普不滿中國　但貿易協議未中斷

白宮經濟顧問：川普不滿中國　但貿易協議未中斷

美淫魔富商女友「想趁機開溜」檢方促法官勿放人

美淫魔富商女友「想趁機開溜」檢方促法官勿放人

加州再度封城　確診數近33萬

加州再度封城　確診數近33萬

關鍵字：

蓬佩奧南海北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

快訊／梁文音認了離婚！終結4年婚姻

快訊／國道3號重大車禍「乘客噴飛」！　1男1女倒地

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面