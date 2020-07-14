美淫魔富商女友申請居家監禁　檢方「急曝逮捕過程」促法官駁回：她一定會逃跑

▲麥斯威爾矢口否認曾犯下所有指控。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國淫魔富豪艾普斯坦的前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell），因涉未成年少賣淫案件被捕；聯邦檢察官13日以麥斯威爾善於逃、躲、藏，還鋁箔紙包住手機，企圖逃避當局的耳目為由，促請法官駁回她居家監禁的申請。

CNN報導，麥絲威爾因協助吸收、誘騙並性虐待未成年少女而被捕，曼哈頓檢察官辦公室的檢方周一（13日）向法庭提交的法律文件中指出，若被告（麥絲威爾）的居家監禁申請通過的話，等於是給她機會逃跑，因為她手上有3本護照和多個海外銀行帳戶，而且此人善於躲避法律和當局的制裁。檢察官表示如此一來，眾受害者們就等不到審判的日子實現，「而我們有理由相信，這就是她在被放去監獄之後會做的事。」

檢方向法官表示，麥絲威爾的居家監禁申請、GPS衛星追蹤，以及500萬美元（約新台幣），包含一棟在英國的房產，完全不能保證任何事。他們指出，當聯邦調查局（FBI）3日前往新罕布夏州的豪宅逮捕她時，她不但把探員們鎖在門外，還逃往另一間房間並鎖上門，直到FBI破門而入才落網。

▲麥絲威爾在新罕布夏州的豪宅，房仲表示該處房產位置隱蔽，視野良好。（圖／路透）

麥絲威爾躲避追緝的技巧繁多，檢方指出探員進屋後，還在桌上發現一支用錫箔紙包著的手機，用意並非要躲避媒體或公眾的注意，而是要讓當局無法追蹤手機的發話地點或偵聽對話內容。

檢方表示，麥絲威爾的兄弟甚至聘來多名英國退伍軍人，負責守衛她在新罕布夏的財產。她將信用卡將給其中一人，讓他透過「 Granite Reality LLC」的公司名義，領出107萬美元現鈔購置這處新豪宅，而這些行為都是麥絲威爾善於低調生活、逍遙法外的證據。

法律文件中寫道，「基於控告的犯罪內容、被告手邊眾多可用的資源、她企圖逃避偵緝，以及在審訊時說謊，法院應該將保釋申請給予相等回應：駁回。」

麥絲威爾自艾普斯坦生前陷入性侵、與未成年少女性交等多起罪刑以來，矢口否認曾做出任何違法的事，而她預定將在14日出席聽證會，就一段影片接受審訊。檢察官指出，至少有一名受害者將於當天聽證會上發言；另外，檢方也透露自麥絲威爾落網後，有越來越多的受害者出面。

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