剛開出公司門口…新莊35噸大貨車「凌晨衝撞民宅」！駕駛：我突然失去意識

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區今（14日）凌晨3時許傳出一起車禍事故，一輛35噸重的連結貨櫃車才剛從公司裡駛出，不料竟在路口處失控撞向民宅，凌晨時分一聲轟隆巨響劃破夜空，嚇得鄰近住戶紛紛驚醒外出查看。救護人員事後趕抵現場，所幸經初步檢視43歲的周姓駕駛僅有擦傷，治療後並無大礙。周男供稱，自己開到一半「突然失去意識」，才會釀成意外，但確切事發原因仍需調查釐清。

▲新莊35噸大貨車凌晨衝撞民宅。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方初步調查，周男凌晨3時許在位於重化、化成路口的貨運公司裝載貨物，隨後發動引擎駕駛35噸重連結火車緩緩駛出公司，豈料才剛開出公司門口，大貨車卻彷彿失了神，筆直撞上路口石墩，接著再猛力衝撞民宅，強大的撞擊力道導致車頭凹陷爛毀；巨大的聲響更讓鄰近住戶全驚醒，急忙外出查看發生了什麼事。

事後救護人員獲報趕抵現場，發現周姓駕駛幸運僅有手腳擦傷，經送醫包紮後並無生命危險。警方經測後發現其酒測值為0；周男供稱，當時開出公司門口後「突然失去意識」，因此大貨車才會筆直撞上民宅。但確切事故原因為何，目前仍在進一步釐清中。

▼大貨車撞上水泥牆後才停下，車頭爛毀、擋風玻璃碎裂。（圖／記者陳以昇翻攝）