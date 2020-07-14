▲▼ 失智老人大太陽下迷路，台東瑞源警連人帶腳踏車送返家。（圖／台東縣警局提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東關山警分局瑞源派出所員警日前執行護果勤務時，巡經鹿野鄉瑞源地區防汛道路，見一老翁頂著豔陽忽走忽停，經下車詢問有無需要幫忙其住兒哪，老翁卻說不記得了，員警立即使用M-Police警用電腦載具(小神捕)人臉辨識系統查詢，再加上之後與口袋內證件比對，確認身分後連車帶人護送返家，家屬見到警察將老翁送回連忙向道謝，因為他們也正要出門找尋老翁，直讚員警揪感心！

目前已步入「老年化」社會，尤其是在鄉下地方更是，就業機會較少大部分的青壯年都前往都會區工作，留在家鄉的不是幼子就是老人，且老人患有失智症狀者也有增加之趨勢。瑞源派出所所長王建超及警員黃英博於日前執行護果勤務，於中午12點40分許巡經瑞源地區防汛道路時，突見一老翁牽著腳踏在30幾度的艷陽下忽走忽停，下車詢問多次老翁住哪兒，結果他說「我忘記了」，員警隨即以M-Police警用電腦載具(小神捕)人臉辨識系統查詢，很快的比對出其年籍資料，隨後在其口袋內找到一張證件，經過比對無誤，遂連人帶車一併載上車，協助其平安返家，一到其家門時，家屬見到員警載著老人家返家，全都上前直說感謝，因為中午時分大家要叫他吃飯，全家都找遍就找不到人，正要出門找尋，警察就送他回家了，真的很感謝！

關山警分局長余中義表示，同仁發揮「老吾老以及人之老」的高度同理心，且本於「防止一切危害」的執勤精神，協助失智老人平安返家，熱忱服務深獲家屬及民眾之肯定。在此呼籲民眾，年滿65歲具備身心障礙手冊，有獨立外出之行動能力，且有走失之虞者，可逕上衛生福利部所屬的「全國輔具資源中心」網站申請GPS定位手環，避免外出迷路讓家人擔心。



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