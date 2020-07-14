　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

失智老人大太陽下迷路　台東瑞源警連人帶腳踏車送返家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 失智老人大太陽下迷路，台東瑞源警連人帶腳踏車送返家。（圖／台東縣警局提供，下同）

▲▼ 失智老人大太陽下迷路，台東瑞源警連人帶腳踏車送返家。（圖／台東縣警局提供，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東關山警分局瑞源派出所員警日前執行護果勤務時，巡經鹿野鄉瑞源地區防汛道路，見一老翁頂著豔陽忽走忽停，經下車詢問有無需要幫忙其住兒哪，老翁卻說不記得了，員警立即使用M-Police警用電腦載具(小神捕)人臉辨識系統查詢，再加上之後與口袋內證件比對，確認身分後連車帶人護送返家，家屬見到警察將老翁送回連忙向道謝，因為他們也正要出門找尋老翁，直讚員警揪感心！

▲▼ 失智老人大太陽下迷路，台東瑞源警連人帶腳踏車送返家。（圖／台東縣警局提供，下同）

目前已步入「老年化」社會，尤其是在鄉下地方更是，就業機會較少大部分的青壯年都前往都會區工作，留在家鄉的不是幼子就是老人，且老人患有失智症狀者也有增加之趨勢。瑞源派出所所長王建超及警員黃英博於日前執行護果勤務，於中午12點40分許巡經瑞源地區防汛道路時，突見一老翁牽著腳踏在30幾度的艷陽下忽走忽停，下車詢問多次老翁住哪兒，結果他說「我忘記了」，員警隨即以M-Police警用電腦載具(小神捕)人臉辨識系統查詢，很快的比對出其年籍資料，隨後在其口袋內找到一張證件，經過比對無誤，遂連人帶車一併載上車，協助其平安返家，一到其家門時，家屬見到員警載著老人家返家，全都上前直說感謝，因為中午時分大家要叫他吃飯，全家都找遍就找不到人，正要出門找尋，警察就送他回家了，真的很感謝！

關山警分局長余中義表示，同仁發揮「老吾老以及人之老」的高度同理心，且本於「防止一切危害」的執勤精神，協助失智老人平安返家，熱忱服務深獲家屬及民眾之肯定。在此呼籲民眾，年滿65歲具備身心障礙手冊，有獨立外出之行動能力，且有走失之虞者，可逕上衛生福利部所屬的「全國輔具資源中心」網站申請GPS定位手環，避免外出迷路讓家人擔心。


►靠這樣年輕20歲

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
5男輪流性騷女教練「重訓性慾是否較強」　健身工廠回應了
六都槍擊案件數曝光！這縣市最多　排名超意外
專訪／雞排妹買股票2個月賺84萬　親拿出對帳單揭「獲利秘訣」
月收6000萬正妹直播主輕生亡！爆給男友戴綠帽「床上醜事全被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

行動圖書館首站開往八仙洞外廣場樹下　大熱天擠滿閱讀人潮

失智老人大太陽下迷路　台東瑞源警連人帶腳踏車送返家

竹山、鹿谷6條待修道路　林明溱砸400萬徹底改善

《小天使與小惡魔的誠信對話》　南投廉政志工團展開校園巡演

愛心義廚揪團上山義煮　南投都達部落老少共享豐盛美味午餐

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

「2020遊學屏東趣」親子共學6大主題　內容豐富精彩可期

3年苦練有成！水里國小女子足球隊　勇奪世界盃女子組冠軍

幸福！每人紅包600元　彰化和美發5414萬振興消費禮金

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

行動圖書館首站開往八仙洞外廣場樹下　大熱天擠滿閱讀人潮

失智老人大太陽下迷路　台東瑞源警連人帶腳踏車送返家

竹山、鹿谷6條待修道路　林明溱砸400萬徹底改善

《小天使與小惡魔的誠信對話》　南投廉政志工團展開校園巡演

愛心義廚揪團上山義煮　南投都達部落老少共享豐盛美味午餐

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

「2020遊學屏東趣」親子共學6大主題　內容豐富精彩可期

3年苦練有成！水里國小女子足球隊　勇奪世界盃女子組冠軍

幸福！每人紅包600元　彰化和美發5414萬振興消費禮金

青春山海線「Fun開玩浪」6種沁涼玩法大公開　夏日玩家首選！

蕭敬騰突曬3照問「我會被判幾年？」　網一看罪行：無期徒刑！

公仔迷偷竊交保再犯案「全島偷到爽」　金門人噴怒火：斷手腳送城隍廟！

日本大相撲7月賽事將在東京舉辦　每日開放上限2500名觀眾進場

熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

燕麥＋奇亞籽超燃脂！低卡「4減肥早餐」懶人必學...配半熟蛋好邪惡

博謙生技違反藥品GMP規定　董座曾偉宏：停工產線無認列營收

西瓜紅、湖水綠…搶特殊色口罩不用等中衛　6大MIT品牌也有秒殺限定款

民宅炊事不慎　住宅用火災警報器鳴叫鄰居報案險釀災

中職／聽到余謙要選　曾豪駒眼睛都亮了　猿想補強投

地方熱門新聞

12生肖老鼠排第一　芭里文物館報您知

朝鑾轎鞠躬55下白沙屯媽被感動

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

特勤部隊退伍　李建宏種植安全的白甘蔗

萬安43號演習　人車不管制

法鼓山迴向「大悲咒」念6百萬遍

打造低碳城市　嘉市環市自行車道主線全長25公里

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

南投縣議員陳昭煜停職　王秋淑遞補缺額

農遊券可買農漁產品　還能玩休閒農場

振興消費禮金　和美鎮發5414萬元　

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

更多熱門

相關新聞

警抄錯車牌害她無辜遭判刑　苦讀法律10年翻案討國賠

警抄錯車牌害她無辜遭判刑　苦讀法律10年翻案討國賠

婦人張月英於2007年間，因警方錯記車牌，遭控撞傷老婦人後肇事逃逸，法院最後依過失傷害、肇事逃逸判刑確定，張婦不甘被冤枉，苦讀法律10年、歷經8次再審，終於還她清白，事後雖獲法院裁准53萬餘元刑事補償，但向當年搞烏龍的中正二分局請求國賠卻敗訴；張婦再向中正二分局提出60萬國賠訴訟，北院7月14日開庭，冤獄平反協會羅士翔律師表示，再次提出國賠，是因案件中的責任未釐清。

失業男迷航雲林30天　想從嘉義走回南投

失業男迷航雲林30天　想從嘉義走回南投

2020全中運開幕+選手之夜　交管範圍大

2020全中運開幕+選手之夜　交管範圍大

獨攀枋野具山「沿路做記號」　下山鬼打牆求救

獨攀枋野具山「沿路做記號」　下山鬼打牆求救

即／女兒競選總部變賭場！高市前立委徐志明被帶回

即／女兒競選總部變賭場！高市前立委徐志明被帶回

關鍵字：

失智老人迷路警察

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面