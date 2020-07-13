　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OPPO 又來挑戰極限了！這次要發表 125W 快充

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

5G 時代來臨，處理器需求、面板技術、拍攝需求不斷提昇的同時，手機廠面臨的直接難題就是手機續航力的問題，相較於 Apple 公司提供的 18W 快充技術，Android 陣營目前已經到達 120W 快充，現在 OPPO 公司準備將於 7 月 15 日，挑戰極限，預計發表的是 125W 快充。

以目前來說，有線充電最快的都是中國廠商，前不久 Vivo、iQOO 陣營的 120Ｗ 快充，允許手機能夠在 5 分鐘之內充入 50% 電量，15 分鐘內就可充滿 4000 mAh 電池。 iQOO 的解決方案當中，更首發所謂的「6C 電芯」，讓手機能夠在充電的時候將 20V / 6A 的輸入電力轉化為 10V / 12A，安全性方面採用石墨散熱膜、高導熱凝膠等散熱方式，讓手機能在 120W 快速充電同時也能解決手機溫度升高的問題，進而達成穩定性與安全性，首款搭載 120W FlashCharge 快充技術的 iQOO 手機，可望在 8 月亮相，而在相似的時間點，可能還有同樣提供 120W 快充方案的小米系列手機。

現在超越這種快速充電技術的廠商不是別人，正是在去年首次發表 65W 快充的 OPPO 公司，該公司去年利用 SuperVOOC 2.0 與雙電芯技術成功讓手機在 30 分鐘充滿 4000mAh 電池，今年要挑戰的是 125W 快充。

OPPO 公司是全球首家提供 30W 快充的公司，並且在 2018 年 6 月讓旗下的 OPPO Find X 藍寶堅尼版能以 10V / 5A 的形式，利用雙電池達成 50W 快充，最新的 OPPO Find X2 已經可以安全的使用 65W SuperVOOC 2.0 快充。如今從官方微博來看，發表 125W 快充的時間點訂在本週三（7/25），向友商嗆聲意味相當濃厚。

ET快訊
試管3次才生下…23歲獨生女搭男友車爆頭亡　父淚求：回復女兒
快訊／高雄、台南警察局長遭拔官　接任人選出爐
雞排妹信義區穿極細肩爆乳裝　同居男室友意外現身
快訊／國道1號車禍！國光客運撞拖板車　13人緊急送醫
快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！　高雄、台南市警察局長遭拔官
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OPPO 又來挑戰極限了！這次要發表 125W 快充

本土OTT拚上架平台　LiTV電視頻道也躍上Apple TV

蘋果經銷商拚振興　三倍券、開學優惠開跑

百靈7系列自動清洗電鬍刀　父親節優惠送空氣清淨機

Galaxy Z Flip 5G也有「神秘銅」新配色！處理器改採S865

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

三星5G生力軍報到　Galaxy A51、A71 5G版七月下旬上市

官方推特直接預告　新一代Google Nest將現身

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

OPPO 又來挑戰極限了！這次要發表 125W 快充

本土OTT拚上架平台　LiTV電視頻道也躍上Apple TV

蘋果經銷商拚振興　三倍券、開學優惠開跑

百靈7系列自動清洗電鬍刀　父親節優惠送空氣清淨機

Galaxy Z Flip 5G也有「神秘銅」新配色！處理器改採S865

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

三星5G生力軍報到　Galaxy A51、A71 5G版七月下旬上市

官方推特直接預告　新一代Google Nest將現身

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

公司裁員老婆跑！侏儒父咬牙拉拔「被遺傳的女兒」　還幫老農把水果賣掉

月付美寄宿家庭4萬元伙食公開！　侯昌明女爆「最慘一餐」...曾雅蘭好心疼

中職／下半季上一軍嗎？　林哲瑄挑戰悍將校草三連霸

本世紀第三亮彗星報到！木星、土星將達「衝」位置

桃園再確診1例日本腦炎　水電工轉加護病房「家附近有鴿舍」

新屋入厝「極簡懶人包」！　入宅儀式7大順序全程曝光

CBA／林書豪21分鐘飆29分「開心泡茶」　中媒曝有望開放球迷進場

客廳就是門面！避開4點提升事業運　網驚：囤積零食也有事

娃娃排滿地...媽提醒「會害人摔個狗吃屎」　牠隔天乖乖收進小窩！

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

3C家電熱門新聞

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

蘋果警告不要蓋住鏡頭　MacBook螢幕可能損壞、亮度出問題！

LINE預告「主頁」、「錢包」重大升級　全新七大功能一次看

蘋果為MacBook打造「玻璃按鍵」　以提升鍵盤耐用性

Pixel 5 XL渲染圖曝光！保有3.5mm音源孔

LINE夏日花火特效來了！　三組關鍵字看這裡

新一代Google Nest將現身

小米手環5來了！7月16日在台發表

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

5G版Galaxy A51、A71七月下旬上市

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

3C達人5招教你破解山寨AirPods

更多熱門

相關新聞

台灣保時捷佈建全台充電網絡

台灣保時捷佈建全台充電網絡

台灣保時捷（Porsche）在日前展開Taycan電動跑車預售後，對於佈建全台充電設備也非常積極，除了現有1,500座公共充電站之外，還將設立「目的地充電站」與「高速充電站」，於全台50處公共場所設置100支充電設備。

華城電機Evalue充電停車場試營運

華城電機Evalue充電停車場試營運

OPPO推EVA限定機 中國六一節開賣

OPPO推EVA限定機 中國六一節開賣

傳「OnePlus Buds」將在7月上市！　外型激似AirPods

傳「OnePlus Buds」將在7月上市！　外型激似AirPods

福特野馬電動車充電10分跑119KM

福特野馬電動車充電10分跑119KM

關鍵字：

OPPO快充SuperVooC

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

股災all in台積電　3個月賺650萬

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面