OPPO 又來挑戰極限了！這次要發表 125W 快充

特約記者洪聖壹／綜合報導

5G 時代來臨，處理器需求、面板技術、拍攝需求不斷提昇的同時，手機廠面臨的直接難題就是手機續航力的問題，相較於 Apple 公司提供的 18W 快充技術，Android 陣營目前已經到達 120W 快充，現在 OPPO 公司準備將於 7 月 15 日，挑戰極限，預計發表的是 125W 快充。

以目前來說，有線充電最快的都是中國廠商，前不久 Vivo、iQOO 陣營的 120Ｗ 快充，允許手機能夠在 5 分鐘之內充入 50% 電量，15 分鐘內就可充滿 4000 mAh 電池。 iQOO 的解決方案當中，更首發所謂的「6C 電芯」，讓手機能夠在充電的時候將 20V / 6A 的輸入電力轉化為 10V / 12A，安全性方面採用石墨散熱膜、高導熱凝膠等散熱方式，讓手機能在 120W 快速充電同時也能解決手機溫度升高的問題，進而達成穩定性與安全性，首款搭載 120W FlashCharge 快充技術的 iQOO 手機，可望在 8 月亮相，而在相似的時間點，可能還有同樣提供 120W 快充方案的小米系列手機。

現在超越這種快速充電技術的廠商不是別人，正是在去年首次發表 65W 快充的 OPPO 公司，該公司去年利用 SuperVOOC 2.0 與雙電芯技術成功讓手機在 30 分鐘充滿 4000mAh 電池，今年要挑戰的是 125W 快充。

OPPO 公司是全球首家提供 30W 快充的公司，並且在 2018 年 6 月讓旗下的 OPPO Find X 藍寶堅尼版能以 10V / 5A 的形式，利用雙電池達成 50W 快充，最新的 OPPO Find X2 已經可以安全的使用 65W SuperVOOC 2.0 快充。如今從官方微博來看，發表 125W 快充的時間點訂在本週三（7/25），向友商嗆聲意味相當濃厚。