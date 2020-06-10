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「找槍手代考」錄取警專手法曝光　校方：將開除一年級劉姓學生

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▲桃園市黃姓男子去年12月凌晨酒後醫院探視戒護就醫友人，對員警詢問竟以三字經連續辱罵，被當場移送偵辦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲警專表示，將召開訓育委員會，將一年級劉姓學生從嚴汰除。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

文／中央社記者黃麗芸台北9日電

高雄檢方攜手廉政署破獲國營事業代考舞弊集團，其中涉及警察專科學校在內。警專今晚表示，明天將召開訓育委員會並依招生簡章及學（員）生獎懲規定，從嚴予以汰除。

廉政署南調組先前獲報「台灣中油108年僱用人員甄試」可能有槍手冒名應考情資，今年起陸續蒐證，進而破獲代考舞弊集團，經查至少已代考29次，代考單位包括中油、台灣糖業、中華電信、台灣菸酒、中國鋼鐵、台灣電力和警察專科學校等，且順利錄取12人次。

警專今晚發布新聞稿表示，針對報載校內一年級劉姓學生涉及入學考試舞弊案，涉違反學校招生簡章及學（員）生獎懲規則「入校前有犯罪或其他不法行為，予以開除學籍」的相關規定，校方明天將召開訓育委員會，依前述規定將其從嚴汰除。

經調查了解，這名劉姓學生為警專38期學生，去年為考取警專而將其國民身分證交付槍手，供對方冒名使用代考警專入學考試筆試且獲錄取，全案經高雄地檢署查辦國營事業考試舞弊案時查獲，並諭緩起訴處分。

警專指出，校方歷年招生考試均以嚴謹態度辦理試務工作，未來入學考試監考人員查驗考生身分，將加強精進作法及要求，以達考試結果的公平性。

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