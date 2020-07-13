前立委朱高正兒醉倒快車道遭輾斃　堂哥要求加賠300萬...曝朱家悲情現況

記者羅志華／台北報導

前立委朱高正兒子於1月13日晚間，醉倒在新北新店中正路快車道上，易姓男子開車路過時，不慎輾過朱男致死，北檢調查後依過失致死罪嫌起訴，北院7月13日開庭，易男否認犯罪，而死者的堂哥、律師朱容辰表示，家屬希望易男在強制險外，能再賠300萬，但易男僅願意賠30萬、又否認犯罪，要求勘驗行車紀錄器及傳喚目擊證人。

▲「民主戰艦」前立委朱高正兒子，於1月間醉倒中正路快車道，遭易姓駕駛輾斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

朱容辰律師表示，朱高正目前身體狀況不佳，死者的弟弟又因在大陸工作，無法來處理訴訟，目前事情都是由他來處理，但雙方調解條件落差過大，易男又在庭上否認犯罪，保險公司也得等判決後才能理賠，請求於下次開庭勘驗行車紀錄器，並傳喚證人作證。

雙方在庭上一度試圖調解，但朱男家屬希望易男在強制險外，能再賠償300萬，但易男僅願賠30萬，巨大的落差讓和解再次破局，本案將擇期再審。

▲肇事易姓駕駛於庭上否認犯罪，與朱家因賠償金額談不攏，和解破局 。（圖／記者羅志華攝）

當時搭載朱姓死者的計程車司機表示，朱男於台北市喝醉上車，表示要去新店捷運七張站附近，一路上情緒相當不穩定，不料行經新店中正路時，朱男竟直接開車門躺出車道，不久便遭易男開車輾過，導致頭顱破裂不治，檢察官認為案發現場光線充足，易男未注意車前狀況、依過失致死罪嫌起訴。

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