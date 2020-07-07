血癌翁「腳插針頭」返家8公里拿藥　體力不支倒路邊...警急叩救護保命　

▲張姓老翁因罹患血癌，從醫院走了近8公里返家拿藥，卻因體力不支暈倒路邊，所幸被民眾發現報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名張姓老翁（65歲），因身體不適在苗栗醫院住院，6日上午10時許未告知醫護人員，自行從醫院返家拿取藥物，因張男本身罹患血癌，在返家路上體力不支暈倒在路上，路人發現急忙報警前往處理，警方即時到場後聯繫救護人員到場，並協同返家取藥後再護送張男返回苗栗醫院治療，幸運保住寶貴性命。

苗栗警察分局文山派出所指出，6日上午10時48分接獲民眾報案稱，苗栗市區至公路路邊有一名老翁不明原因倒臥路旁，請警方前往處理。員警到達現場，發現老翁臉色蒼白倒臥路邊，腳上還插著一支針頭，立即上前關心該老翁身體狀況，並聯繫救護人員到場協助。

▲▼苗栗警方協同老翁返家取藥後再護送返回苗栗醫院治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

老翁向員警表示，目前在苗栗醫院住院治療，針頭是早上剛抽完血還未拔針，因急著返家拿取藥物，在未告知醫護人員的情況下，欲自行從醫院出發步行7、8公里遠返家拿取藥物，就在快到家時，因體力不支不慎暈倒，幸好路人及時發現，警方及救護人員火速趕到，及時保住其性命，對於自己一時疏忽造成大家的奔波感到抱歉。

苗栗警察分局分局長賴銘助也呼籲，民眾外出時應注意自身身體狀況，如有發現身體不適時應找適當地點或處所暫時休息，不需驚慌，也可以請警方或醫護人員前往協助。

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