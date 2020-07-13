松菸大樓連2月「砰砰砰」…他爭土方工程利益找2槍手開槍　下場出爐

▲土方業者魏文波為爭奪工程利益，找2槍手到松菸大樓開槍示警，北院於7/13宣判。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

台北市松菸文創大樓，於2017年11月至2018年2月間，發生3起槍擊案，檢方調查後，查出土方業者魏文波為取得富邦建設工程發包利益，策畫找槍手開槍警告，北院7月13日判依恐嚇公眾罪，判魏文波1年2月徒刑，依非法持有改造手槍，判開槍的林姓、郭姓槍手3年3月、2年2月徒刑。

富邦建設在北市中山區飯店的建案中，將土方工程發包給小包商，引來包辦工程的黑道不滿，又因富邦建設辦公室位於松菸7樓，在此處開槍的「警告」意味相當濃厚。

魏文波於2018年1月間，與黃姓中間人碰面，商討找槍手到松菸開槍，林姓槍手在松菸旁開了3槍後往南逃逸，在高鐵站遭逮；魏另尋蔡姓中間人介紹，郭姓槍手於2月間，於松菸停車場入口再開三槍，之後在高雄投案。

北院依魏文波犯2次恐嚇公眾罪，各判8月、合併執行1年2月，依非法持改造手槍，判林姓槍手3年3月、郭姓槍手2年2月，黃姓中間人恐嚇罪部分判5月、得易科罰金，持改造手槍部分判1年9月，另依恐嚇公眾罪，判蔡姓中間人6月徒刑、得易科罰金。

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