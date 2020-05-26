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電子煙店私囤醫療口罩　7500片捐偏鄉家扶+FB宣導防疫7天換緩起訴

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▲北市松山區某水菸店業者顧姓男子囤積7千5百片醫療口罩遭警方送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌私囤7500片醫療用口罩的被告同意全數捐做公益，作為緩起訴代價。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市松山區電子煙店顧姓業者，涉嫌大量囤積醫療用口罩7500片，以平均每片14元代價販售，經檢警查扣後，業者坦承犯行，並同意將口罩都捐給14所偏鄉學校與家扶中心等4公益團體，且連續7天在臉書上轉仔政府防疫宣導訊息，台北地檢署26日依違反《傳染病防治法》給予緩起訴，處分期間1年。

檢警在2020年3月間，新冠肺炎疫情嚴峻期間，接獲情資，開設電子煙店的顧姓男子疑似囤積大量醫療、N95口罩，分別以每片新台幣14元、125元價格向民眾銷售，其中醫療用口罩在政府實名制下的販售價為每片5元，顧男涉嫌囤積防疫物資哄抬記格，顧男遭搜索後，被檢察官諭令8萬元交保。

▲北市松山區某水菸店業者顧姓男子囤積7千5百片醫療口罩遭警方送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲顧姓男子還要在臉書上連續7天轉載政府防疫宣導。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

經鑑定後，顧男囤積的醫療用口罩7500片，市價約11萬3千元，確屬防疫物資，現已被檢方查扣，檢察官顏伯融同意依《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》給予緩起訴處分1年，條件除了遭查扣的醫療用口罩要全數捐公益，另外要在臉書上張貼防疫宣導訊息，至於同案被查扣的230片N95口罩，因屬於工業用品，非防疫物資，這部分處分不起訴。

這批公益口罩扣除送鑑定，以及可能破損備換品，將分配給北檢轄內新北市烏來區福山國小、烏來中小學，坪林區坪林國小，石碇區石碇國小、雲海國小、和平國小、永定國小，新店區屈尺國小、直潭國小、龜山國小、雙城國小、新店國小、清潭國小，深坑區深坑國小等14所學校，依學生人數分別200片到900片，另外雙北家扶中心等4公益團體共可分配2000片口罩。

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