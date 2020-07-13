「青春好動活力一夏」　黃偉哲：青少年多參與項戶外活動

▲台南市政府舉辦「2020年青春專案－暑假青少年系列活動」行前記者會，黃偉哲市長呼籲青少年多參與市府各項戶外活動。

記者林悅／台南報導

台南市政府於13日上午11時，在永華市政中心舉辦「2020年青春專案－暑假青少年系列活動」行前記者會，今年因新冠肺炎疫情影響，暑假延至7月15日開始，台南市除推行防疫新生活運動外，仍為青少年規劃正當、有趣多樣化休閒活動，讓青少年放心參與市府各項戶外活動。

台南市長黃偉哲表示，暑假期間青少年朋友因空閒時間多，如未安排正當休閒活動，容易成群結伴觸犯危險駕車、吸食毒品及參與幫派等不法行為，為使青年學子們充分利用這美好時光，調劑身心、增廣見聞、培養多元興趣並結交益友，特別整合中央及民間團體資源，辦理各項特色創新活動。

活動包含台南市警局少年英雄電競爭霸賽、三對三籃球賽等體育活動共19場，教育局學生夜宿營隊、四草舟屋水上活動體驗營等休閒活動共1843場，社會局各類營隊體驗等共33場，衛生局實境遊戲、密室逃脫活動等益智類活動共340場，文化局2020十六歲正青春藝術節等藝文類活動179場，勞工局求職防騙宣導講座等共12場，觀光旅遊局水域遊憩體驗活動、獨木舟和SUP立式划槳體驗等共18場，環境保護局手作DIY課程體驗活動等4場，民族事務委員會札哈木音樂季等藝文類活動9場，交通局雙層巴士搭乘體驗、單車等休閒活動共4場，各類精彩活動多達2,459場次，歡迎青年朋友們共襄盛舉，共同享受愉快健康的暑假。

活動前由新生代舞蹈團特別帶來「防疫新生活-暑期青少年活動舞蹈話劇表演」，當中融入宣導青少年參加活動需注意的防疫措施，最後由市長黃偉哲帶領各局處首長共同啟動焦點儀式，鼓勵大家在防疫措施規範下，安心參與各項精彩活動，展現南市保護青少年安全成長環境之決心。

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