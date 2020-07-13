飲料被下催情藥！她不知情「服務生小哥秒靠近」暗中保護…超偶像劇式解救

▲攝影機拍下全程。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一篇「女孩在餐廳吃飯差點被男同伴下藥」的PO文在社交媒體流傳，引發關注。據當事女生描述，服務生小哥發現男同伴下藥後，及時告知了自己，並一直默默保護女孩。餐廳事後回應，發現女生水杯被下藥後，一直站在女生身邊，隨後以添水為由把水換掉了。目前，受害人已報警。

微博名為「海綿寶寶和黑暗騎士」女網友12日下午17點左右發文描述了事發經過。據悉，下藥的男同伴名為趙南溪。

事發於7月4日，當天，趙南溪約女孩在深圳某餐廳吃飯。見面過程中，她獨自走去飲料區時，被一位男店員叫住。

店員隨後立馬告知，「妳同桌的男生在妳離開的時候，把一包白色粉末倒進了妳喝水的被子，倒完後急忙用手指攪動，然後將杯子放回了原位置，我們看到他的神色慌張，你們吃飯的桌子上也灑到了大量粉末。」

▲受害女生發文。（圖／翻攝自微博）

得知真相，女孩回到餐桌後立刻讓朋友來電，以其他事要先行離開為由，安全脫身，隨後立即報案。

整件事，餐廳攝影機清楚拍到了趙南溪的全部行動。「海綿寶寶和黑暗騎士」還透露，「該店店長出於對我安危的顧慮，派店員在我和趙南溪離店後一路跟在不遠處，在確保我安全、已經獨自離開後才結束對我的暗中保護。」

事後，女孩氣憤質問趙南溪，對方承認，「該藥在美國購買，主要作用是為促進女性發情，原本是準備在女友身上用的。」

她還透露，趙南溪跟自己是在4年前一次辯論活動上認識的，因為他本科在南京郵電大學，也是該校辯論隊辯手，所以在她每年去南京參加比賽的時候都會見到，一年見過一次也只會見到一次，「即使已經認識4年，我依舊成為了他的下手對象，真正的親歷了一次性侵更經常發生在熟人之間的恐怖。」

▲女孩在餐廳吃飯被男同伴下藥。（圖／翻攝自微博）

事發後，網友紛紛怒讚，該餐廳教科書式的營救，「這樣的店，深圳的朋友可以多去光顧」、「這店員太棒了，這男的可能不是第一次作案」、「這種事，如果嚴懲，它就是一座警鐘，如果不了了之，它就是一本指南」、「店長和服務生好人一生平安」、「太可怕了，真是知人知面不知心」、「這家店和店員真的是太心細了，離開了還偷偷保護了一段路，確認沒事了才離開」。

目前，店長回應，事發後接到很多網友電話點贊，「保護女性，這是我們應該做的」。目前，公安已介入調查。

►戴口罩也要記得保養

▼趙南溪照片。（圖／翻攝自微博）