花振興券吃好料！一頓神超值「痛風大拼盤」鮮炸　網看照片秒呆：餓了啦

▲原PO分享他如何花掉三倍券。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興三倍券15日正式啟用，許多人都手癢癢，想花錢的心蠢蠢欲動。就有男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出多張照片，分享他的振興券花法，就是帶家人去吃一頓好料。原PO雖然花了不少份振興券，但看到大餐照片，讓網友也暴動，「痛風大拼盤欸」、「太爽了吧」、「太華麗了啦」、「厚！豪華痛風餐！！」

這位男網友文中表示，「分享一下，用振興卷吃了啥好料！」接著貼出照片，只見他帶著家人到餐廳，享用了一頓超豪華的海鮮大餐，從鮮蝦螃蟹吃到龍蝦生蠔，還有小鮑魚，「這間餐廳還給每人一桶全家福的冰淇淋！」

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▲就是帶家人吃豪華海鮮大餐。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後，其他人也直流口水，「這個不可能一份振興券」、「好好喔喔喔」、「這家太誇張了！快說！在哪裡」、「痛風餐～好想吃」、「看了好餓喔」、「我要小鮑魚，龍蝦，紅蟳」、「這海鮮很可以」、「這間我去吃過，金正賀呷，cp值又高。推！」看到留言後，原PO也回覆透露，他是帶家人去南投一間婚宴會館用餐，一共用了4份振興券，還跟著網友起鬨，「好嗨」、「超痛風！」

▼各種海鮮讓網友都看餓了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）