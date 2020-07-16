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「三倍券付800元餐」新北哥被叫回去！店員追討發票：僅付現金...真相傻爆

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▲郵局開賣三倍券...他「不到5點就去排」搶頭香喜喊：領取流程大約只要2分鐘！。（圖／記者邱中岳攝）

▲消費三倍券前，要先與店家問請楚！（示意圖／記者邱中岳攝）

網搜小組／劉維榛報導

除了菸酒、信用卡費、水電費等除外，即起民眾可拿著三倍券無腦消費！不過有男網友抱怨，昨（15）去餐廳大吃大喝，使用三倍券付款，結果離開後，店員才追出來討回發票，更直言不能使用三倍券，讓原PO超傻眼。

新北一名男網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，昨日拿到熱騰騰的實體三倍券，立馬衝去新北某餐廳促進經濟，爽嗑2份餐點後，原PO要到櫃台結帳，「金額是818元，（三倍券）4張面額200的，我自己在加20 元。」

請繼續往下閱讀...

買單完成後一切都正常，怎料原PO踏出門後，店員才追過來叫驚呼「不好意思！振興券只能指定我們公司的用餐，才能折抵！」一頭霧水的原PO反問，「（為何）上餐廳不能用？」

店員解釋，「我們公司有做文宣，但我們還沒擺出來！」原PO只好摸摸鼻子還給發票，並改用現金結帳。原PO困惑表示，「原來振興券，去點餐，還要配合業者的餐點～大家啊～消費前要問能收振興券嗎？顯然這間，只能點他們的專案餐！」

▲▼餐廳用三倍券付款，付完款，店員衝出來：不能用！（圖／翻攝爆怨公社）

▲都拿到發票了，店員才說不可用三倍券！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，網友們熱議，「市場攤販也不收，說太麻煩，用券之前一定要問」、「綁信用卡刷卡就不用看店家臉色了」、「沒擺出來的文宣，憑什麼不讓顧客全額使用3倍券，這樣奇檬子很不好」、「感覺用現金跟振興券菜色會不一樣」、「配合振興券的特定方案，這就是商人，怎麼可能吃虧」、「傻眼爆了，明明視同現金，還規定只能點那些，還是店員搞錯？說不定是指定餐點搭配振興享更優惠」。

事後，原PO上餐廳官網查詢，店家確實有推振興的專屬套餐，但沒有規定其他餐點不能使用三倍券，懷疑是店員搞烏龍了，「應該是店員誤解公司文宣含義」。此外，但原PO上粉專看客人留言使用券的限制，小編回應「都收（三倍券），這是針對振興券加碼的優惠」。

▼粉專小編回應，三倍券都可以收！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼餐廳用三倍券付款，付完款，店員衝出來：不能用！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼餐廳用三倍券付款，付完款，店員衝出來：不能用！（圖／翻攝爆怨公社）

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「三倍券付800元餐」叫回去！店員追討發票：僅付現金　真相傻
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