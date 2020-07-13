赴台江國家公園場勘…目睹兇狠圓軸蟹「叼菸」！專家無奈：生態不好的指標

▲王士豪為活動提前赴青草崙提岸場勘，卻驚見兇狠圓軸蟹叼著一根菸。（圖／王士豪研究員授權提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

記者陳羿妏／採訪報導

「兇狠圓軸蟹」為台江國家公園及台南地區珍貴的陸蟹物種，每逢6月至9月是其繁殖季節，而目前台江國家公園於暑期舉辦「蟹逅蟬鳴─台江夏夜嘉年華」，透過專業講師帶領民眾了解台灣暗蟬、兇狠圓軸蟹的生態環境，不過擔任講師的王士豪13日接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，他提前到台江青草崙提岸場勘，卻見到一隻兇狠圓軸蟹竟「叼著一根菸」！

王士豪目前於野望生態顧問有限公司擔任研究員，也是此次台江國家公園舉辦的「蟹逅蟬鳴─台江夏夜嘉年華」活動講師，日前他提早赴現場勘察，卻發現一隻兇狠圓軸蟹手上叼著的不是食物，而是一根菸屁股！他無奈說道，這樣的畫面，對於生態來說就是不好的指標，顯示出人們隨意丟棄垃圾，此舉極有可能恐怕會讓兇狠圓軸蟹誤食。

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▲▼保七總隊第七大隊大隊台江分隊於「兇狠圓軸蟹」產卵季節，貼心編排護蟹巡查勤務加強巡守，保護陸蟹返回大海繁殖安全。（圖／記者林悅翻攝）

「蟹逅蟬鳴─台江夏夜嘉年華」活動時間為7月11日、7月18日兩梯次，原訂可報名人數是80人，不過根據官網系統，目前人數已經爆滿，備取已到40人，王士豪說，這次的戶外觀察活動，將會由他以及3名專業受訓的志工一起講解，帶著民眾到青草崙堤岸，黃昏時分聆聽台灣暗蟬鳴叫聲，到了天黑，觀察一隻隻陸蟹在月光與潮水吸引下，從防風林走出洞穴「過馬路」爬到河海交界處釋放幼卵，完成繁殖一事。



王士豪也另外補充，除了生態活動，結合城西社區發展協會的手作西瓜棉活動與在地風味餐，也是一個這場嘉年華活動蠻重要的特點，他認為，和社區合作才能讓當地民眾參與，並認同國家公園的活動，並不是只有帶外客來看生態，而是社區也能因此有被重視或是收益。

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