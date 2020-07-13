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男友手機藏暗語「有沒有茶」　她上網一查崩潰了！報警舉報拉皮條

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▲▼ 情侶鬧分手女子舉報男友招嫖 。（圖／看看新聞）

▲ 情侶鬧分手女子舉報男友招嫖 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

有些人手機裡藏著不可告人的秘密，廣西南寧的小靜（化名）在跟男友阿軍（化名）吵架時，根據平時查看對方手機獲得的線索，舉報他拉皮條安排性交易，結果員警一查還真有這麼回事！

據《看看新聞》報導，小靜近日報警，稱跟男友因瑣事吵架決定分手，但兩人為誰應在租屋內繼續居住而爭執不下。民警趕到現場後，面紅耳赤的兩人都不肯退讓，就在這時小靜突然使出「撒手鐧」，讓眾人驚呆了。

民警葉萬慶說，「那個女生就說，那我要舉報這個男子，他介紹其他女生去跟別人睡覺，是否是違法行為？我們查看他手機，朋友圈有招嫖的一些資訊，還有一些收款跟那些嫖客之間的一些聊天記錄，我們就控制住他。」

▲▼ 情侶鬧分手女子舉報男友招嫖 。（圖／看看新聞）

▲阿軍微信有不少衣著暴露的女子。（圖／看看新聞）

報導稱，阿軍在微信朋友圈發佈的貼文中，有不少衣著暴露的女子，配文也有明顯的性暗示意味，但在聊天記錄中，他卻使用了大量的「暗語」，讓人看得一頭霧水，起初，女友也沒能確認他到底在幹什麼勾當。

隨後，小靜在阿軍的聊天記錄裡面看到，有些人問有沒有「茶」，剛開始她也不懂什麼意思，去詢問但男友卻說「你不要理」。好奇的小靜在網路上查詢，得知人家講到這些「茶」，是屬於介紹失足婦女做性交易的這個行為。

▼暗語  。（圖／看看新聞）

▲▼ 情侶鬧分手女子舉報男友招嫖 。（圖／看看新聞）

在女友的舉報下，阿軍被帶進派出所，並對自己的違法行為供認不諱。原來，21歲的阿軍平時在南寧的一家酒吧裡做營銷工作，去年4月陸續有客人問能否提供性交易的相關資源，他正好認識部分陪酒女子，便從中牽線搭橋藉此獲利，一年多以來，幾乎每週都能做成一、兩單。

▲▼ 情侶鬧分手女子舉報男友招嫖 。（圖／看看新聞）

▲男友竟是皮條客  。（圖／看看新聞）

民警葉萬慶介紹說，「按長相和身材，來定這個價格，一般每單性交易是600到2000元（人民幣，下同），一單抽成就是200塊元左右，他現在因為介紹賣淫，被我們公安機關行政拘留10日。下一步的話，我們會恢復他一些手機數據，去再做進一步調查。」

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