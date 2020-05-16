翻到男友曖昧簡訊！她暴怒40F扔菜刀...下秒砸中「加長版路虎」55萬飛了

▲小麗翻看男友手機後暴怒扔菜刀，正砸中樓下加長路虎。（圖／都市快報）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江杭州市一對情侶近日發生激烈口角衝突，小麗（化名）懷疑男友阿華（化名）出軌，拿走他的手機翻看，隨後氣得直接衝進廚房，拿起菜刀衝過去！隨後她竟將菜刀從40樓的住宅扔出，結果砸中一台價值176萬元（人民幣，下同，約新台幣740萬元）的加長版黑色路虎。

▲警方抵達現場。（圖／都市快報）

「有人拿刀殺人，你們快過來！」據《都市快報》報導，餘杭110指揮中心14日突然接到報警，民警隨後立刻趕到現場，此時報警人阿華開了門，說是跟女朋友吵架，女方拿著菜刀追他所以報警。

▲大樓樓下停放著不少車輛，平時人來車往。（圖／都市快報）

根據小麗說法，她與男友交往1年多，兩人都沒有正式工作，目前和男友的姐姐同住在40樓。事發當天，小麗一直在家裡等男友，直到淩晨2點多，阿華才從外面回來。早就懷疑男友出軌的小麗，拿走他的手機翻看，兩人起了爭執，阿華想動手但被姐姐攔住了，氣不過的小麗就衝進廚房拿起一把菜刀衝了過去。

民警聽到後立刻反問，「那麼菜刀呢？」處於激動中的小麗還沒有意識到問題的嚴重性，不斷講著男友的事情，「我早就想到他在別的女人曖昧」，還拿出阿華手機指給民警看，「他不讓我看聊天記錄，所以衝過來要搶手機。我看到裡面他跟別人約，還說自己是單身」說著小麗又委屈起來，說自己為男友墮胎2次，他卻這樣對她。

▲加長路虎被菜刀砸中。（圖／都市快報）

現場發現，兩人所住大樓的樓下正是一條馬路，旁邊是沿街店鋪，還停放著不少車輛，平時人來車往，淩晨也偶爾會有人路過。

民警迅速下樓尋找菜刀，淩晨5點左右，發現一輛黑色路虎的車頂已被砸出一個窟窿，邊上是1公尺左右的裂痕，還有不少碎片四濺而出，而一把菜刀正「躺」在車上。

▼車子出現1公尺左右的裂痕。（圖／都市快報）

唐姓女車主到場後嚇了一跳，並稱自己這輛車其實是公司配個她的，2018年購入總價為176.8萬元，按照4S店給的維修單，維修費大概是13萬元（約新台幣55萬元），「還好我當時不在車上。這樣高空拋物實在是太危險了，而且扔的還是菜刀，太沒有社會公德了。大家都是成年人，不管發生什麼事，都應該先解決問題，沒有必要要死要活，影響別人。」

▼車頂碎裂。（圖／都市快報）