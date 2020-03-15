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四川情侶吵架墜河　5大學生救援反2人溺水身亡

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▲▼四川,溺水,英勇事蹟。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲5位好友散步時聞聲趕往河邊救人，其中2位不幸溺亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

實習記者簡立宇／綜合報導

四川省劍閣縣清江河堤外，一對情侶爭吵，男方因酒醉靠著河提落水，在附近散步5位大學生聞聲前來相救，由於河堤高2公尺，加上身旁無救援工具，5個人手拉著手將情侶救起，然而有2名學生落水不幸溺亡。劍閣縣政法委在14日頒發「見義勇為公民榮譽」給5位大學生。

據《四川新聞》報載，2名學生皆不會游泳，剩下3位同學見狀趕緊向附近商家與公安求救，然而仍來不及挽回年輕的生命。據事發附近的火鍋店老闆描述，12日晚間11點左右，有女子前來求救，他一急之下「拔掉煤氣罐的管子」跑向河邊。

據老闆回憶，「那時水裡有4個小夥子，救上來的2個人都沒什麼力氣了，剩下2個已經沉到水下了。」公安也在11點到達現場，最後2位被救上來的同學都已經沒有生命現象。

▼劍閣縣政法委頒發「見義勇為公民榮譽」。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲▼四川,溺水,英勇事蹟。（圖／翻攝自紅星新聞）

吵架情侶中的男方踢了女方已經懷孕4個月肚子一腳，女方肚子痛準備攔車去醫院時，男方卻因為酒醉嘔吐，翻過護欄不慎墜河。其他3名大學生表示，當晚他們在火鍋店用餐時，就聽到情侶一直在吵架，沒吃什麼就離開了。

這5名大學生是高中同學，就讀不同大學，因為感情要好，放假時總會相約團聚。劍閣縣政法委經過調查後，頒發《關於授予何鑫、羅東來等5位同志「見義勇為公民」榮譽稱號的公示》，表彰這5位同學的英勇事蹟。

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