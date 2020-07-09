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台南檢舉魔人擋車又咆哮　台南警當場逮捕！鄉民一片叫好

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▲李姓男子與違停車主發生糾紛，永康警方到場依法造發違停，惟李男拒不讓車主離去，並不聽員警制止及咆哮行為被警當場依強制罪嫌現行犯逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李姓男子與違停車主發生糾紛，警方依法告發違停，惟李男拒不讓車主離去，並不聽員警制止及咆哮被警當場依強制罪嫌現行犯逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局鹽行派出所，9上午9時5分許接獲報案，轄內中正路有違規停車情事，立即指派員警到場查處，發現是李姓民眾與一名自小客車車主因違停舉發發生糾紛，警方依法告發違停車主，惟李男阻擋車主離去並大聲咆哮，被警方依強制罪現行犯逮捕送辦。

永康分局警方指出，員警到場發現該部自小客車有違規停車情事，員警當場依規定摯單告發。惟車主遭開單後欲駕車離開現場時，遭李姓民眾阻擋，不欲讓其離去，經警方上前制止後，李男仍不為所動，並且有咆哮行為，警方即依強制罪嫌現行犯逮捕李男並帶回偵訊，全案偵訊依法移送台南地檢署偵辦。

▲案發時有網友錄影並PＯ臉書社群分享，網友對警方嚴正執法多表示肯定。（圖／翻攝自臉書920公社）

▲案發時有網友錄影並PＯ臉書社群分享，網友對警方嚴正執法多表示肯定。（圖／翻攝自臉書920公社）

據了解，本案李姓男子在台南市區與「蘇大媽」一樣都是知名人士，案發時有網友錄影並PＯ臉書社群分享，網友對警方嚴正執法多表示肯定，網友：「這就是公權力 一定要舒展出來不要放著不用」、「藏鏡人被逮捕了！」、「水啦」、「療癒」、「抓起來左手銬右腳」…。

▲李姓男子與違停車主發生糾紛，永康警方到場依法造發違停，惟李男拒不讓車主離去，並不聽員警制止及咆哮行為被警當場依強制罪嫌現行犯逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局強調，警方受理檢舉報案將依法辦理，呼籲民眾保持理性，若遇有非理性檢舉人藉端滋擾，要保持冷靜，不要聚集圍觀鼓譟，避免衍生其他非法行為，應交由警方處理，針對非理性行為，永康分局會嚴正執法，展現警方維持公共秩序、保護社會安寧的決心。

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