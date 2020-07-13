自助餐回鍋油「比機油還黑」噁炸　高雄哥揭：老闆娘不敢吃！網轟：讓她關門

▲炸油顏色超噁，店家良心何在？（圖／翻攝爆料公社App）



網搜小組／劉維榛報導

「妳自己都不敢吃了！」高雄一名男網友指控，日前在楠梓某自助餐擔任廚師，如今氣得在6月底離職，還揭發店家使用超噁回鍋油炒黑色肉類，「今天會爆出來，是因為妳還欠我薪水，我只想跟妳說，做人真的要有良心，妳要生活別人也要生活，我們勞工局見！」

原PO在臉書《爆料公社App》透露，去（2019）年11月到店家上班，怎料炒菜的油竟是回鍋油，「（就職）這八個月當中，除了過年時段跟偶爾幾次有正常換新油外，基本上就是舊油加新油，基本上沒在清洗。」

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加上生意受疫情影響，原PO傻眼直呼，「有幾天的時間，老闆娘叫我把『回鍋炸油』炒黑色肉類，或黑色醬汁（菜色）使用回過油炒掉！」畢竟做吃的，原PO看不下去客人健康成了犧牲品，「我們都會趁老闆娘不注意時偷偷倒掉，因實在違背良心炒不下去，老闆娘妳自己都不敢吃了，也不敢用給老闆吃了，連我們自己都不敢吃了。」

豈料，老闆娘得知回鍋油被偷偷倒掉，還反過來責備大家，「看東西炒」，意思就是外觀比較深黑的菜色，使用黑鍋油製作就沒關係，原PO忿忿不平大罵，「難道妳不知道，那種東西吃下去會致癌嗎？」

▲回鍋油讓人倒胃口！（圖／翻攝爆料公社App）



不僅如此，老闆娘凹人功力無極限，原PO痛訴，工作包山包海，每天負責洗夾子、煮湯、備菜、擦桌子、洗碗，就連「外送油錢算我們自己的，中午休息時間也要凹去送便當...休假時間妳要漁港，還要凹我回去當義工，雖然我沒回去。」

另外，原PO與老闆娘如今為了錢而撕破臉，「店家營業額不夠，也要跟我借錢5000元；廠商錢不夠給，也要借給妳5000元，光我就借給妳二次。」結果要求還錢時，老闆娘總是拖拖拉拉，「我今天會爆出來，是因為妳還欠我薪水，我只想跟妳說，做人真的要有良心，妳要生活別人也要生活，我們勞工局見！」

▲網友嗆拒吃！（圖／翻攝爆料公社App）



原PO也附上超噁照片，底下網友紛紛狂譙檢舉，「真的好噁...不知道多少人已下肚」、「這油也太黑了吧」、「覺得很多自助餐都這樣，有時吃的菜的味道就感覺出來」、「這個油比汽車機油還黑」、「當生意不好，又使用錯誤的經營手法省成本，只會越來越差，客人吃過一次就吃的出來」、「在我老家距離不到100公尺」。