免洗筷屑刺到手「害我坐救護車掛急診」　大媽討1600醫藥費還提告自助餐店

▲婦人稱被免洗筷上的竹屑刺傷，索賠醫藥費不成憤而提告。（示意圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區一家自助餐店，今年4月一名客人到店內用餐時，被店內提供的免洗竹筷給刺傷，稱害她要「坐救護車到馬偕掛急診」，並向店家索賠1700元醫藥費，店家覺得不合理當場拒絕，店家近日收到傳票被告過失傷害，讓他忍不住上網PO文抱怨「慘飲業真的是夠慘啊，隨時會出事！」

該名自助餐店的主管在臉書社團《爆料公社》上表示，今年4月多有名女客人到店內，說她在用餐時，被店內提供的竹筷給刺到手，害她得坐救護車掛急診，認為是店家提供品質不良的筷子才造成手刺傷，痛斥「罔顧消費者的權益，提供這種會害人的筷子？」要求店家賠償1700元醫藥費。

該主管看了女客人的手後，發現該傷口細小到得用「放大鏡」才看得清楚，肉眼幾乎無法辨識，質疑「這樣的傷口必須要坐救護車？要掛急診？」當場不同意賠償後，主管就收到調解通知，會上女子又要求店家道歉及賠償醫藥費、無法工作的薪資、精神賠償費用，最終調解不成立，雙方不歡而散。

該名女客人氣炸了，直接到派出所提告過失傷害，近日店家負責人及主管都收到傳票，讓主管忍不住說「筷子真是一個偉大的產品，真是讓我大開眼界」，並希望繼禁止提供吸管後，也可以禁止餐飲業提供免洗筷，「不然因為筷子我真的法院跑不完」，引起2.1萬人按讚討論。

有網友表示「被竹筷刺到就要送急診？她紙做的嗎？」、「這世上真是無奇不有啊！像這種事也可告上法院」、「要有耐心跟這種人磨，千萬不要因為怕花時間而妥協，這種人得不到好處就不會再繼續到處告人」、「那根筷子是跟廟前的龍柱一樣大支嗎？」

▼淡水自助餐店主管因免洗筷遭告過失傷害。（圖／翻攝自爆料公社）

