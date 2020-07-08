網友爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」！　假Coser女大生230字反擊：抹黑我就告

▲李女在PF動漫展上掀裙裸露下體，遭人拍下不雅照。（圖／翻攝臉書）



記者莊智勝／台北報導

台科大23歲李姓女學生4日參加PF動漫展時未穿著內褲、刻意裸露下體供人拍照，還稱自己是要「拯救C圈」，因此遭依公然猥褻罪送辦。事隔4天，李女又在臉書PO文，曝光自己的駱姓男友曾因與未滿16歲少女性交而背上「妨害性自主」前科，還遭判刑7月；但李女控訴，整起判決沒有驗傷報告、沒有時間地點，法官僅靠著對話紀錄做審判。文末，李女還公開力挺男友，「誰再貼假新聞，抹黑男友我就告誰！」

李女4日參加亞洲動漫創作展（Petit Fancy），但卻未穿內褲「下身失蹤」，還刻意裸露下體遭人拍攝不雅照片，畫面曝光後立即在Cosplay圈內投下震撼彈。李女事後也稱，自己當天原本只想給男友拍照，根本沒打算被拍，還表示自己掀裙露下體是「臨時起意的社會實驗」，根本沒什麼好道歉。言論一出立即引起C圈砲轟，雖然李女到案時辯稱自己平常就沒有穿內褲的習慣；駱姓男友也表示，她是因為轉身才不小心曝光。但警方最後仍依公然猥褻罪嫌將李女送辦。

事後李女依舊不改大膽作風，7日深夜再度於臉書開直播，不但裸露上空、爆乳趴在床上與網友對話，還稱自己要「拯救C圈」。李女直指，目前的C圈還有偽善者，「我們把偽善打破，大方做自己！」

▲李女7日深夜爆乳開直播，稱要「拯救C圈」。（圖／翻攝臉書）

但李女大膽的作為不但招來非議，甚至還有網友挖出駱姓男友曾性侵年僅14歲的cos妹。李女8日清晨6時也再度大動作於臉書PO出230字澄清，貼出男友的一審判決書，表示性侵未成年依法條刑期至少3年起跳，而新北地院審理時不但沒有驗傷報告、也無時間地點，只憑臉書女方與姊姊的對話紀錄審判，最終男友遭判有期徒刑7月。

▲網友爆料，李女的駱姓男友曾性侵未成年cos妹。（圖／翻攝臉書）

李女稱，審判結束後這位cos妹還與男方有聯絡，還想要當朋友，「女方也因為想打工，但因年齡謊報，不管對公司、對男方都謊報，是第三方幫女方找工作，有證人知道女方謊報年齡。拜託大家不要再看假新聞了，我跟他交往前就知道這個案子，也看過判決書，不然我怎麼可能跟他交往？我都把重點畫出來了，誰再貼假新聞、抹黑男友我就告誰！還有啦，要告人用臉書對話就可以告了！」

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▼李女在臉書PO出判決書澄清，大力護航男友。（圖／翻攝臉書）

