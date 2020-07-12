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女兒反映才裝冷氣　王世堅痛批蘇貞昌：現在是家天下？

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▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲王世堅在政論節目上痛批蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前宣布，接下來將投入323億元，替全台國中小裝設冷氣，原因引起外界熱議。對此，民進黨議員王世堅痛批，裝設冷氣明明是蔡英文總統提出，交由行政院辦理，蘇貞昌卻說「是在家被女兒質詢」，「這不是變成家天下嗎？」

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》上說明，總統蔡英文聽見全民的聲音，曾經交辦「國中小學要去設冷氣」，蘇貞昌卻說「是女兒在立院質詢、回家以後還繼續監督」，等於把功勞巧妙移轉給蘇巧慧。

▼蘇貞昌對國中小裝冷氣的說法引起王世堅不滿。（資料照／記者林悅翻攝）

▲行政院長蘇貞昌肯定黃偉哲市長振興券加碼送房子，也希望各方大家都紛紛把握這個機會，能夠讓台灣經濟因此更振興，大家生活更快樂。（圖／記者林悅翻攝）

王世堅痛批，若真的是這樣，那全國幾十萬位公務人員乾脆集體請辭，因為這些人「沒辦法讓你（蘇貞昌）聽見人民的聲音」，也沒辦法做出人民的要求，「你必須靠你的女兒、你的孫子，私下講給你聽，這不是變成家天下嗎？」

王世堅批評蘇貞昌，玩得這麼開心，根本不曉得「把總統的指示當什麼」，「你自己不用選，總統去選的，總統要面對人民，今天是台灣人民的信任，是投給蔡英文總統欸，你一人之下、萬人之上，狐假虎威！」

對於王世堅的說法，蘇貞昌則回應，蘇巧慧是年輕媽媽，說出來的話，能代表全國父母的心境，從自身經驗來說話，才是最實際的，所以他做事的時候，常常從切身經驗做起。

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