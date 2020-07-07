取締改裝車全方位　監警聯手稽查無死角

▲台南市警歸仁分局聯合監理、環保單位合力查緝取締改裝車，防止噪音及危駕困擾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁警分局於7月4日接獲情資，有改裝車社團欲在轄區聚集從事危險駕駛行為，分局長楊慶裕立即指示副分局長黃宗仁帶隊，調度線上警力於轄區關廟交流道實施口袋式路檢，機先盤查改裝車輛，並順利防制危險駕駛行為發生。

改裝車輛造成許多民眾的困擾，除了排氣管的音浪擾人清靜外，改變車輛原本的設計，亦會造成行車上的危險。然而取締改裝車涉及監理站、環保局及警察單位各有不同管轄權責，改裝的認定需要跨單位的配合，是目前執行上最大的困境。

為了有效解決民眾的問題，歸仁警分局除結合監理站、環保局不定時實施聯合稽查外，現在員警於路上盤查，如發現疑似改裝車輛，於蒐證後會上傳環保局網站，由環保局及監理站認定是否有改裝情事，並進一步通知車主召回檢驗，以杜絕改裝車歪風。

保障合法、取締非法一直是歸仁警分局的一貫方針，為落實市長訂定「交通安全年」政策，警方結合監理站、環保局全方位、無死角的出擊，就是為了讓民眾安心，並保障守法的用路人，希望大家能配合警方的執法，遵守交通規則，保障自己及他人的安全，歸仁警分局關心您。

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