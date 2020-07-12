國際熱氣球嘉年華台東揭幕！「全球唯一」希望升空　隱藏球款亮相

記者莊智勝／綜合報導



眾所期盼的「2020臺灣國際熱氣球嘉年華」，因新型冠狀病毒（COVID-19）全球肆虐，一度傳出停辦訊息，幸而臺灣防疫有成、疫情趨緩，主辦單位臺東縣政府秉持「防疫第一」最高指導原則，多方協調應變、沙盤推演，昨（11）日於臺東縣鹿野高台正式開幕，成為2020年目前全球唯一正常辦理的熱氣球嘉年華活動。

▲「2020臺灣國際熱氣球嘉年華」因防疫有成，11日於鹿野高台正式開幕。（圖／台東縣政府）



今日開幕儀式中，除了被網友暱稱為「國家隊」的臺灣熱氣球外，連同外國球共有19顆進行展球，消弭了大眾之前對於國外球無法如期展出的擔憂。而旅客必追的經典畫面「萬球齊飛」，更是讓現場2萬名前來見證的民眾及工作人員，同聲發出讚嘆與喝采。一顆顆色彩繽紛的熱氣球陸續昇空，自由翱翔在鹿野地區一望無際的綠意及藍天之中，在國際疫情尚未解緩的此時，這美麗到幾乎不真實的景緻，為長達51天的2020臺灣國際熱氣球嘉年華揭開精彩序幕。



臺東縣長饒慶鈴於致詞時表示，目前臺灣疫情趨緩，遊客大量進行島內出國報復性旅遊，有些人認為熱氣球嘉年華此時開幕應該十分正常。「但其實熱氣球嘉年華是這半年臺灣第一個國際性活動，歷年籌辦期間需要至少一年，面對當時來勢洶洶的疫情，及全世界重要大型活動都被迫停辦的光景，我們真的考慮過停辦，因為那個時候，放棄很簡單，不辦應該也可以被理解。畢竟要照常舉行，我們要面對的是熱氣球數量、飛行員入境、該國疫情、疾管局放行、外交部簽證、勞動部工作證還有國際航班停飛等，只要一個環節出錯就會前功盡棄的問題。尤其過程中將衍生龐大的額外支出，而我們的經費其實並不寬裕」。談及過去不到一百個工作天內的繃緊神經，饒縣長感恩又驕傲的表示「這就像是一個跨國跨部門的戰備狀態，但，臺東縣政府非常有膽識，我們做到了」。



臺東縣政府於今日的開幕儀式上，也公布了許多從未公開的驚喜，臺灣首家獲民航局核准合法經營熱氣球空中遊覽，也是臺灣國際熱氣球嘉年華十年來的重要夥伴天際航空，打造了一顆隱藏球，為國家隊的陣容加一！首顆經民航局認證、意義性重大的「臺東一號」熱氣球，也從西班牙歷經疫情停工復工、風塵僕僕趕回臺東全新登場沒有缺席！而本次活動更有10顆從美國、荷蘭、法國、日本、巴西、墨西哥、英國首次亮相的經典球及特色造型球，在各國疫情尚未趨緩，相當受限的執行環境下，臺東縣政府與合作團隊的執行效率，真的令人喝采。



饒縣長於現場也首度與大家分享，會決定如期辦理，並要求縣府全員一心，達成使命的背後原因，「只要想到來到現場的大家，都能夠體會到，和我們剛剛看到第一顆熱氣球升起時，那樣的驚呼、歡笑與感動，我就不想讓大家失望！而且在疫情趨緩的這個時候，社會上最需要的，是一種代表希望的正能量，所以我告訴所有同仁，熱氣球嘉年華不只是為臺東的觀光發展舉辦，更是代表著溫暖人心的正能量，我們一定要讓台灣的正能量天天希望升空」。



致詞的最後，饒縣長也感性的對所有共同讓活動能順利辦理的合作團隊致上感謝，「臺東，是全臺灣最幸福的城市，雖然在經濟發展上不是優等生，但臺東人內在強大、樂於分享、充滿熱情，所以，成就了今天順利開展的2020臺灣國際熱氣球嘉年華，感謝黃健庭縣長在過去創造的熱氣球經濟學，無論是產業及辦理經驗，我們都會承襲並讓它繼續發揚光大；也感謝許多企業夥伴在艱困環境下對臺東縣政府依然相挺，像是為了服務民眾旅遊需求，限時四天(7/11-12、8/29-30)，進駐鹿野高台的全聯行動超市車，還有黑松、養樂多等大家熟悉的品牌，立榮航空更是全力支援，除了增飛班次，10日A321噴射客機也完成首航；更感謝臺東縣政府團隊、天際航空及所有臺東縣民成為我們的後盾，從今天開始，邀請全臺灣的旅客來到臺東，來參加我們第十屆的臺灣國際熱氣球嘉年華，讓我們和熱氣球一樣，充滿正能量、澎湃飽滿，飛向幸福的天際線！」

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▲不只台灣熱氣球嘉年華順利舉辦，10日噴射客機也完成首航。（圖／台東縣政府）



美國駐台代表酈英傑也是首次參加台灣熱氣球嘉年華，致詞時表示，非常高興再次來到台東，並參加台灣國際熱氣球嘉年華的開幕儀式。台東各地，以及現在我們所在的鹿野高台，景色優美得令人驚嘆，沒有比在這裡實現我此生的熱氣球飛行初體驗，更棒的地點了！

「今年適逢台灣國際熱氣球嘉年華10週年。我知道今年一共有 28顆熱氣球，包含來自世界各國如墨西哥、荷蘭、日本等，其中又有6顆來自美國，對此我非常的感動。我誠摯地盼望，透過像這樣的活動，展現台灣不僅僅是世界級的旅遊景點，更在國際舞台上扮演非常重要的角色。我誠摯地希望世界各地的旅人，能夠來台灣體驗我所獲得的感動。」

「我也想再次肯定，在全球疫情蔓延的此刻，還能舉辦如此大規模的活動，特別展現了台灣有能力並且成功抗疫，這就是全世界見證的『台灣模式』！」

「2020臺灣國際熱氣球嘉年華」於7月11日至8月30日，連續51天於鹿野高台登場，除了超人氣的熱氣球國家隊，預計將有28顆國外造型球來到臺東，也有近20位的外籍飛行員自願接受隔離抵臺值勤服務，搭配7場臺東最美星空音樂會與8場熱氣球光雕音樂會，從白天到夜晚，將與民眾一起希望升空，享受最正能量的旅遊時光！