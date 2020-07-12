　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國際熱氣球嘉年華台東揭幕！「全球唯一」希望升空　隱藏球款亮相

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者莊智勝／綜合報導

眾所期盼的「2020臺灣國際熱氣球嘉年華」，因新型冠狀病毒（COVID-19）全球肆虐，一度傳出停辦訊息，幸而臺灣防疫有成、疫情趨緩，主辦單位臺東縣政府秉持「防疫第一」最高指導原則，多方協調應變、沙盤推演，昨（11）日於臺東縣鹿野高台正式開幕，成為2020年目前全球唯一正常辦理的熱氣球嘉年華活動。

▲▼國際熱氣球嘉年華台東揭幕！「全球唯一」希望升空　隱藏球款亮相。（圖／主辦單位提供）

▲「2020臺灣國際熱氣球嘉年華」因防疫有成，11日於鹿野高台正式開幕。（圖／台東縣政府）


今日開幕儀式中，除了被網友暱稱為「國家隊」的臺灣熱氣球外，連同外國球共有19顆進行展球，消弭了大眾之前對於國外球無法如期展出的擔憂。而旅客必追的經典畫面「萬球齊飛」，更是讓現場2萬名前來見證的民眾及工作人員，同聲發出讚嘆與喝采。一顆顆色彩繽紛的熱氣球陸續昇空，自由翱翔在鹿野地區一望無際的綠意及藍天之中，在國際疫情尚未解緩的此時，這美麗到幾乎不真實的景緻，為長達51天的2020臺灣國際熱氣球嘉年華揭開精彩序幕。

臺東縣長饒慶鈴於致詞時表示，目前臺灣疫情趨緩，遊客大量進行島內出國報復性旅遊，有些人認為熱氣球嘉年華此時開幕應該十分正常。「但其實熱氣球嘉年華是這半年臺灣第一個國際性活動，歷年籌辦期間需要至少一年，面對當時來勢洶洶的疫情，及全世界重要大型活動都被迫停辦的光景，我們真的考慮過停辦，因為那個時候，放棄很簡單，不辦應該也可以被理解。畢竟要照常舉行，我們要面對的是熱氣球數量、飛行員入境、該國疫情、疾管局放行、外交部簽證、勞動部工作證還有國際航班停飛等，只要一個環節出錯就會前功盡棄的問題。尤其過程中將衍生龐大的額外支出，而我們的經費其實並不寬裕」。談及過去不到一百個工作天內的繃緊神經，饒縣長感恩又驕傲的表示「這就像是一個跨國跨部門的戰備狀態，但，臺東縣政府非常有膽識，我們做到了」。

臺東縣政府於今日的開幕儀式上，也公布了許多從未公開的驚喜，臺灣首家獲民航局核准合法經營熱氣球空中遊覽，也是臺灣國際熱氣球嘉年華十年來的重要夥伴天際航空，打造了一顆隱藏球，為國家隊的陣容加一！首顆經民航局認證、意義性重大的「臺東一號」熱氣球，也從西班牙歷經疫情停工復工、風塵僕僕趕回臺東全新登場沒有缺席！而本次活動更有10顆從美國、荷蘭、法國、日本、巴西、墨西哥、英國首次亮相的經典球及特色造型球，在各國疫情尚未趨緩，相當受限的執行環境下，臺東縣政府與合作團隊的執行效率，真的令人喝采。

饒縣長於現場也首度與大家分享，會決定如期辦理，並要求縣府全員一心，達成使命的背後原因，「只要想到來到現場的大家，都能夠體會到，和我們剛剛看到第一顆熱氣球升起時，那樣的驚呼、歡笑與感動，我就不想讓大家失望！而且在疫情趨緩的這個時候，社會上最需要的，是一種代表希望的正能量，所以我告訴所有同仁，熱氣球嘉年華不只是為臺東的觀光發展舉辦，更是代表著溫暖人心的正能量，我們一定要讓台灣的正能量天天希望升空」。

致詞的最後，饒縣長也感性的對所有共同讓活動能順利辦理的合作團隊致上感謝，「臺東，是全臺灣最幸福的城市，雖然在經濟發展上不是優等生，但臺東人內在強大、樂於分享、充滿熱情，所以，成就了今天順利開展的2020臺灣國際熱氣球嘉年華，感謝黃健庭縣長在過去創造的熱氣球經濟學，無論是產業及辦理經驗，我們都會承襲並讓它繼續發揚光大；也感謝許多企業夥伴在艱困環境下對臺東縣政府依然相挺，像是為了服務民眾旅遊需求，限時四天(7/11-12、8/29-30)，進駐鹿野高台的全聯行動超市車，還有黑松、養樂多等大家熟悉的品牌，立榮航空更是全力支援，除了增飛班次，10日A321噴射客機也完成首航；更感謝臺東縣政府團隊、天際航空及所有臺東縣民成為我們的後盾，從今天開始，邀請全臺灣的旅客來到臺東，來參加我們第十屆的臺灣國際熱氣球嘉年華，讓我們和熱氣球一樣，充滿正能量、澎湃飽滿，飛向幸福的天際線！」

請繼續往下閱讀...

▲▼國際熱氣球嘉年華台東揭幕！「全球唯一」希望升空　隱藏球款亮相。（圖／主辦單位提供）

▲不只台灣熱氣球嘉年華順利舉辦，10日噴射客機也完成首航。（圖／台東縣政府）

美國駐台代表酈英傑也是首次參加台灣熱氣球嘉年華，致詞時表示，非常高興再次來到台東，並參加台灣國際熱氣球嘉年華的開幕儀式。台東各地，以及現在我們所在的鹿野高台，景色優美得令人驚嘆，沒有比在這裡實現我此生的熱氣球飛行初體驗，更棒的地點了！

「今年適逢台灣國際熱氣球嘉年華10週年。我知道今年一共有 28顆熱氣球，包含來自世界各國如墨西哥、荷蘭、日本等，其中又有6顆來自美國，對此我非常的感動。我誠摯地盼望，透過像這樣的活動，展現台灣不僅僅是世界級的旅遊景點，更在國際舞台上扮演非常重要的角色。我誠摯地希望世界各地的旅人，能夠來台灣體驗我所獲得的感動。」

「我也想再次肯定，在全球疫情蔓延的此刻，還能舉辦如此大規模的活動，特別展現了台灣有能力並且成功抗疫，這就是全世界見證的『台灣模式』！」

「2020臺灣國際熱氣球嘉年華」於7月11日至8月30日，連續51天於鹿野高台登場，除了超人氣的熱氣球國家隊，預計將有28顆國外造型球來到臺東，也有近20位的外籍飛行員自願接受隔離抵臺值勤服務，搭配7場臺東最美星空音樂會與8場熱氣球光雕音樂會，從白天到夜晚，將與民眾一起希望升空，享受最正能量的旅遊時光！

ET快訊
內科新鮮人「租2萬元小套房」薪水一半沒了！爸媽氣炸：剛來台北
快訊／桃園堆高機平台斷裂！2人墜落5m　1人被鐵架砸中慘死
陳冠希「超真實模樣」現況曝光！0修圖素顏大走鐘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

甜粥加「亞硝酸鈉」！幼稚園女師不滿薪資不如中班師...點心毒害23幼童1慘死

國際熱氣球嘉年華台東揭幕！「全球唯一」希望升空　隱藏球款亮相

動保團體籲禁捕巨口鯊　鯊魚博士：絕不在「亟需保育」名單內

遭比特犬「緊咬32秒」痛苦哀號！專家曝「3招」讓牠立刻鬆口

民團要「六步一跪」繞行衛福部　抗議樂生園區不甩法院暫時停工裁定

真的熱爆！全台發36°C↑高溫警戒「剩5縣市沒淪陷」　台北快飆上38°C

影／熱帶低壓可能生成！鄭明典：先提醒免得嚇一跳　未來路徑曝光

先別捐錢！台南在地人起底「芒果爺爺黑歷史」　住透天有田卻讓農民超頭痛

熱帶擾動周二最接近台灣！「2地區」有雨　周三後午後雷雨彈襲全台

熊貓外送員「爽訂1萬元餐點」再取消訂單！　鑽自家漏洞開趴吃霸王餐

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

甜粥加「亞硝酸鈉」！幼稚園女師不滿薪資不如中班師...點心毒害23幼童1慘死

國際熱氣球嘉年華台東揭幕！「全球唯一」希望升空　隱藏球款亮相

動保團體籲禁捕巨口鯊　鯊魚博士：絕不在「亟需保育」名單內

遭比特犬「緊咬32秒」痛苦哀號！專家曝「3招」讓牠立刻鬆口

民團要「六步一跪」繞行衛福部　抗議樂生園區不甩法院暫時停工裁定

真的熱爆！全台發36°C↑高溫警戒「剩5縣市沒淪陷」　台北快飆上38°C

影／熱帶低壓可能生成！鄭明典：先提醒免得嚇一跳　未來路徑曝光

先別捐錢！台南在地人起底「芒果爺爺黑歷史」　住透天有田卻讓農民超頭痛

熱帶擾動周二最接近台灣！「2地區」有雨　周三後午後雷雨彈襲全台

熊貓外送員「爽訂1萬元餐點」再取消訂單！　鑽自家漏洞開趴吃霸王餐

《打噴嚏》超多大咖客串！大反派是「F4成員」　林依晨嚇到變臉

南投小黃山風景區「1男站湍急溪流中」超驚險！消防8車20人救援

爆乳代價太慘痛！勇兔雙胸「貼滿封箱膠帶」　脫皮、過敏留疤痕

護理師爆「桃機採檢站」環境差...沒天花板、沒空調　指揮中心回應！

看聖經...然後就死了！她偷藏聖經遭朋友「抓靶子」　慘被政府處私刑虐死

大型金控獲利動能熄火　15金控上半年賺1726億元　僅5金控賺破百億元

GUCCI BEAUTY首邀「唐氏症模特兒」出鏡　純真笑容暖化全球

甜粥加「亞硝酸鈉」！幼稚園女師不滿薪資不如中班師...點心毒害23幼童1慘死

中職／左外野也售光！兄弟在桃園拚封王　賽後全程轉播

放棄金融業高薪「轉行職業格鬥」　反骨男：我是一匹白狼

生活熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

三倍券綁數位　1成民眾反悔

3號颱「辛樂克」恐誕生？　氣象局曝對台影響

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

他家沒冷氣12台電扇狂吹　電費曝光

桃園霸王餐女「正面曝光」！店家火了怒告

家樂福爆滿！夜排8小時搶7色中衛口罩

00元紙鈔找錢被拒！驚人妙用曝　老闆娘：一定留起來

穿童貞殺毛衣挑逗！男友1舉動她怒了

「爽訂1萬元外送」再取消訂單！鑽漏洞吃霸王餐

三倍券官網出包　唐鳳親回PTT救援

更多熱門

相關新聞

2020縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會

2020縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會

今年暑假到花東縱谷，除了熱氣球及美麗星空外，台東縣延平鄉公所負責籌辦的首屆「縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會」，11日一連2天在花東公路旁的鹿野國小棒球場舉辦，有槌球、傳統射箭及農特產品聯合促銷活動，台東縣副縣長王志輝肯定及讚賞縱谷6鄉鎮長共同推廣觀光與農特產品用心，也提供遊客暑假期間活動新選擇，邀請鄉親及遊客熱烈參與。

「亮晶鯨」泳渡入港正式亮相

「亮晶鯨」泳渡入港正式亮相

「台灣國際熱氣球嘉年華」台東揭幕

「台灣國際熱氣球嘉年華」台東揭幕

為啥台東搭熱氣球要9千？原因曝光

為啥台東搭熱氣球要9千？原因曝光

「國際熱氣球嘉年華」入園收費與縣民優惠方案出爐

「國際熱氣球嘉年華」入園收費與縣民優惠方案出爐

關鍵字：

台東熱氣球嘉年華

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

陳建州道歉「真的是時候了」！

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面