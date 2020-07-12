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漢光36號「4大亮點」搶先看　「劍龍級潛艦魚雷」睽違13年登場

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▲▼國防部漢光演習實戰演練,漢光演習。（圖／國防部臉書）

▲國防部漢光演習實戰演練。（圖／國防部臉書，下同）

文／中央社記者游凱翔台北12日電

漢光36號實兵實彈演習明天登場，這次演習有4大看點，去年才剛成立的國軍聯合兵種營投入演練，是三大特勤隊首次演練，還有睽違13年的劍龍級潛艦戰雷驗證，以及後備兵力榴彈砲實彈演練。

國軍漢光36號實兵實彈演習，從明天至17日執行5天4夜三軍聯合防衛作戰實兵操演；電腦兵棋推演9月14日至18日實施連續24小時對抗演練，目的在磨練各級指揮官作戰決策及參謀指參作為能力。

根據國防部公開資料，這次漢光演習分別有去年才剛成立的聯合兵種營首次投入演練、睽違13年劍龍級潛艦魚雷試射、後備兵力首次投入實彈演練、三大特勤隊首次演練等看點。

聯兵營部分，國軍首支聯合兵種營去年9月成立，迄今已有4個裝甲旅（542旅、564旅、584旅、586旅）、3個機步旅（269旅、234旅、333旅）及關渡指揮部成立聯合兵種營；234旅是目前對外公開的規劃中，最後一個成立聯兵營的單位，象徵國軍聯合兵種營逐漸到位。

針對聯兵營的戰略目的，軍方日前指出，各軍種、兵種過去均各自演練、訓練，但為達成「一個營就能出去戰鬥」的目標，國軍借鏡美軍及各國相關作為成立聯兵營；聯兵營將在這次漢光演習實施聯合反登陸作戰操演，以展現獨立聯合作戰指管，以及兵、火力整合的戰力組建效能。

▲▼國防部漢光演習實戰演練,漢光演習。（圖／國防部臉書）

聯兵營規劃包含步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等各不同單位聯絡官，以及UAV無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長官兵，以及軍備局自行研製的系列雲豹八輪甲車；未來若符合成效，對美採購M1A2T戰車將投入聯兵營。

劍龍級潛艦戰雷（魚雷）驗證部分，軍方預計15日在台灣東南海域進行，由劍龍級潛艦試射德製SUT重型魚雷，靶艦為海軍諾克斯級巡防艦海陽號，由於上一次進行魚雷試射為民國96年，這將是睽違13年來再一次試射。

根據海軍256戰隊隊史館「戰雷驗證命中目標成果表」記載，民國92年至96年共5次試射，其中95年10月4日漢光22號演習在西南海域、96年5月16日漢光23號演習在蘇澳外海兩次試射，當時少將戰隊長為現任參謀總長黃曙光上將，其中一名上校艦長是現任艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將。

另外，美國在5月21日批准對台軍售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT），是MK-48魚雷升級版，能以時速52公里以上的速度巡航，最大衝刺航速每小時102公里，採用MK-48的聲納探測器、導引及控制系統、電力系統及靜音技術（減少被探測的機會），達到台灣不對稱作戰戰略目的，可望取代海軍現有潛艦海龍、海虎使用德製SUT重型魚雷。

由於後備兵力的運用是近年重點之一，美方對於台灣後備兵力運用相當關切，總統蔡英文6月也曾宣示推動「常後制度、後備動員合一及跨部會制度」等三項改革，因此「有效」的後備兵力成為關注焦點。

國防部長嚴德發5月曾透露，這次的漢光演習，除一般戰訓課目，也將驗證後備動員能力，台灣目前可驗證、可動員徵用後備戰力約20萬人。

由於去年漢光演習徵用的後備兵力，大多是後勤補給方面的運用，今年特別之處在於，這次擴編動員步兵104旅步兵營及砲兵營參演，並在台中甲南海灘、台中港等區與常備部隊共同進行聯合反登陸作戰實兵實彈演練，也預計在16日總統蔡英文視導時進行105公厘榴彈砲射擊，以驗證後備戰力與全民力量支援軍事作戰成效。

另外，為了模擬包括正副元首在內的重要首長遭敵方劫持，及政府重要機關遭敵方攻入，15日將首度由憲兵指揮部協調警政署、海巡署派出所屬的特勤隊出動演練。

軍方人士說，3大特勤隊包括有夜鷹威名的憲兵特勤隊、警政署維安特勤隊及海巡署海巡特勤隊。演練地點不侷限總統府周遭，而是藉由移地借景方式，在不同地形、不同地方演練。

至於這次漢光演習的作戰指導，軍方人士指出，大致可分為13日的戰力防護，14日、15日的濱海決勝，以及16日、17日的灘岸殲敵。

軍方人士說，漢光演習第一天將模擬共軍來襲、實施戰力防護及保存，包括西部戰機進駐花蓮佳山基地、海軍艦艇緊急出港等，後續進行濱海決勝海空射擊、反登陸反空降反特攻，包括台北港反擊在內的淡水河防演練、後備編成等演練課目。

▲▼國防部漢光演習實戰演練,漢光演習。（圖／國防部臉書）

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