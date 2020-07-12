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美對台軍售走向「常態化」　《環時》抨：把局勢往絕境逼

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▲▼愛國者三型飛彈發射車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲美國國務院日前批准對台「愛國者三型飛彈」飛彈重新認證的設備與技術軍售案，圖為愛國者三型飛彈發射車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳政錄／綜合報導

日前美國宣布批准今年第二波對台軍售，為「愛國者三型飛彈」飛彈重新認證的設備與技術，總金額約6.2億美元（約台幣182億元），對此，大陸官媒《環球時報》11日以「欲將對台軍售常態化？」為題，形容美台正把局勢「一點點朝著絕境逼」，只待擦槍走火的一天到來。

報導分析，該起軍售與以往美國對台軍售的價值、規模相比並不算大，但分析人士都注意到，美國對台軍售「常態化」的發展趨勢越來越明顯了，「過去是美台攢起來做一筆較大軍備交易，現在成了台灣隨要隨買，美方隨賣隨批。」

▲美國,川普,梅蘭妮雅,國慶,獨立日,白宮。（圖／路透）

▲對於美國對台軍售，大陸官方反彈。（圖／路透）

在此之下，大陸官媒除抨擊，美國對台軍售無助台灣防衛能量，只是在交保護費外，更進一步指稱，這是美國成為破壞「一中原則」的主要表現之一，是美方向北京傳遞它試圖繼續主導台灣問題態度的一種方式。

《環時》指出，中國大陸與美台已經毫無互信可言，各方都在展示決心，為應對最壞局面秣馬厲兵，這種情況下，「台海地區出現擦槍走火的風險無疑是過去幾十年裡最高的。」

報導最後總結，美台需要採取行動給台海局勢降溫。「今天軍售，明天又用美台勾結這把刀朝著大陸的底線多切下一塊香腸，就是在把局勢一點點朝著絕境逼。那樣的話，就等著擦槍走火在某一天突然到來吧。」

對於該起軍售案，美國國務院在新聞稿中指出，這項軍售有利於美國經濟與安全利益，並且有助於提高買方的現代化軍事，並抱持可靠的防禦能力；同時也能有助於提高買方的國家安全，穩定該地區的政治穩定、軍事平衡與經濟發展。

國防部10日表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，這也是普政府迄今對台的第7次軍售充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平穩定，軍售有助於強化我國自我防禦能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

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