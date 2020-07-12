策略專家揭露「演習是表演」無奈真相：演習必須標準化　越標準越像表演

▲吳怡農日前因為漢光演習「表演說」引發爭議，不過企業策略專家袁大容認為，他說對了一部份，卻也不是完全的真相。（圖／翻攝自吳怡農臉書）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農日前因為漢光演習「表演說」，引發許多爭議，雖然他的看法有人聲援也有人批評，不過經常對軍事發表見解的企業策略專家袁大容，卻有不同的看法，認為吳怡農的「表演說」雖然部分正確，卻也不完全說中真相。

袁大容在粉絲專頁「袁大容的異想」發文指出，事實一，漢光演習本來就有大量的表演成分，要表演給非軍方的大官和民眾看，這些非軍方大官和民眾大多是軍事外行，搞真的他們還未必看得懂，為了弄點熱鬧的、避免出意外和讓大家舒適觀賞，才會搞些表演性質很高的演練，但那是軍方的問題還是那些非軍方大官和民眾的問題？

要說真假，諸如旅營對抗才是真實多於表演，但一般人看不到，吳也看不到，而且還必須保密，因為戰爭時可能會照著做，除了真正的戰爭，沒有任何演習能完全真實，吳批評那個最假的漢光演習是搞錯重點，如同批評餐廳門口所展示的食物模型是假的。

▲全世界只有美軍，可以做到最接近實戰的演習。（圖／達志影像／美聯社）



袁大容接著指出，事實二，軍隊的訓練和演習的確有脫離現實的問題，但全世界的軍隊幾乎都有這個問題，美軍之所以被稱為全世界最強的軍隊，主因之一就是美軍一直在打仗，一直在真實演練，但有幾個國家做得到？

袁大容點出真相，戰爭會死人，而且會死一大堆人，越像真實戰爭的訓練和演習越可能死人，幾天前海軍陸戰隊膠艇意外翻覆導致數人死亡就是實例，若要減少死人，最好的方法就是提高標準化，但戰爭的標準化程度顯然很低，演習的標準化顯然較高，而標準化越高的演習就越像表演。

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